Greek Reporter: В честь года дружбы президент Греции позвал Путина в Афины На встрече с Владимиром Путиным в Москве президент Греции Прокопис Павлопулос, приехавший в Москву в рамках года дружбы с Россией, отметил вклад россиян в борьбу с глобальными проблемами, пишет Greek Reporter. Также греческий лидер выразил надежду на скорейшее окончание войны в Сирии и урегулирование российско-европейских отношений и пригласил российского президента в Афины. 15 января 2016 Greek Reporter

Greek Reporter: «Греческий Нострадамус» предрек русским победу над турками После того как отношения между Россией и Турцией заметно ухудшились, многие греки вспомнили о пророчествах Паисия Святогорца, которого часто сравнивают с Нострадамусом, сообщает Greek Reporter. Преподобный старец неоднократно предсказывал, что русские победят в войне турок и отдадут отвоеванный Константинополь обратно Греции. 29 ноября 2015 Greek Reporter

Каспаров: Демократической Греции не по пути с «диктатором Путиным» Выстраивание отношений с Москвой не сулит Афинам ничего хорошего, считает бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. По его словам, Владимир Путин использует греческий кризис, чтобы подорвать единство Европы, что противоречит стратегическим интересам Греции. 23 июня 2015 Greek Reporter