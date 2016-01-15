Greek Reporter
Greek Reporter: В честь года дружбы президент Греции позвал Путина в Афины
На встрече с Владимиром Путиным в Москве президент Греции Прокопис Павлопулос, приехавший в Москву в рамках года дружбы с Россией, отметил вклад россиян в борьбу с глобальными проблемами, пишет Greek Reporter. Также греческий лидер выразил надежду на скорейшее окончание войны в Сирии и урегулирование российско-европейских отношений и пригласил российского президента в Афины.
Greek Reporter: «Греческий Нострадамус» предрек русским победу над турками
После того как отношения между Россией и Турцией заметно ухудшились, многие греки вспомнили о пророчествах Паисия Святогорца, которого часто сравнивают с Нострадамусом, сообщает Greek Reporter. Преподобный старец неоднократно предсказывал, что русские победят в войне турок и отдадут отвоеванный Константинополь обратно Греции.
Каспаров: Демократической Греции не по пути с «диктатором Путиным»
Выстраивание отношений с Москвой не сулит Афинам ничего хорошего, считает бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. По его словам, Владимир Путин использует греческий кризис, чтобы подорвать единство Европы, что противоречит стратегическим интересам Греции.
GR: Москва предложила Греции делать автоматы Калашникова вместе
Как утверждает Greek Reporter, Москва официально предложила Афинам наладить совместное производство автоматов Калашникова. Однако такие препятствия, как членство Греции в НАТО, серьезно усложняют заключение этой сделки, отмечается в статье.