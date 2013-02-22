«Никакой холодной войны нет» Между Россией и странами Запада нет холодной войны, как нет и условий для ее начала, заявил Дмитрий Медведев в интервью Globo. Однако премьер-министр отметил, что отношения между государствами могут периодически обостряться. 22 февраля 2013 Globo News

Модернизация – это перемены не ради перемен России необходимы экономические реформы, чтобы стать конкурентоспособной страной, заявил Дмитрий Медведев в интервью Globo. Именно поэтому, по его словам, он продолжает продвигать концепцию модернизации и на посту председателя правительства. 21 февраля 2013 Globo News

По Садовому проехал антипутинский кортеж Сотни автомобилей, украшенных белыми ленточками и воздушными шарами, проехали по Садовому кольцу в знак протеста против фальсифицированных выборов. Как сообщает Globo News, более масштабная акция протеста пройдет в Москве в ближайшую субботу. 30 января 2012 Globo News

Москва не допустит санкций против Дамаска ЛАГ приостановила работу своих наблюдателей в Сирии в связи с ухудшением ситуации в этой стране. В свою очередь, представитель Франции в ООН заявил, что Сирия скатывается к гражданский войне, и высказался за политическое решение проблемы. Однако, как сообщает Globo News, Москва ясно дала понять, что не поддержит санкции против Дамаска. 29 января 2012 Globo News

У критиков Медведева выбор один – отставка Влиятельный член российского правительства открыто бросил вызов главе государства. Руководитель минфина Алексей Кудрин выступил против экономической политики Дмитрия Медведева - и был отправлен в отставку. 27 сентября 2011 Globo News

«Простачку» Медведеву не совладать с Путиным Знаменитый танец Дмитрия Медведева четко указывает, кто является настоящим лидером страны: такой вывод прозвучал в эфире бразильского телевидения. Писатель Диогу Маинарди сравнил российского президента с простачком-петрушкой, которым управляет мужественный охотник и дзюдоист Владимир Путин. 21 сентября 2011 Globo News

Экипажу МКС голод не грозит МКС располагает необходимым запасом воды, продовольствия и кислорода, сообщает телеканал Globo News. Таким образом, падение «Прогресса» не повлияет на рацион экипажа Международной космической станции. 25 августа 2011 Globo News

Россия проведет проверку безопасности пассажирского транспорта Дмитрий Медведев потребовал провести проверку пассажирского транспорта в стране. Это решение было принято после трагедии с теплоходом «Булгария», который затонул в Волге. 12 июля 2011 Globo News

Мариинка едет покорять Бразилию В конце августа балетная труппа Мариинского театра отправляется на гастроли в Бразилию, сообщает Globo News. В этой стране спектакли труппы ждут с большим нетерпением… как собственно и везде. 6 июля 2011 Globo News

Военный парад во имя мира В своем поздравлении с Днем Победы Дмитрий Медведев подчеркнул приверженность России позициям мира и глобальной стабильности, а также высказал похвалу в адрес вооруженных сил. 10 мая 2011 Globo News