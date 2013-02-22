Globo News
«Никакой холодной войны нет»
Между Россией и странами Запада нет холодной войны, как нет и условий для ее начала, заявил Дмитрий Медведев в интервью Globo. Однако премьер-министр отметил, что отношения между государствами могут периодически обостряться.
Модернизация – это перемены не ради перемен
России необходимы экономические реформы, чтобы стать конкурентоспособной страной, заявил Дмитрий Медведев в интервью Globo. Именно поэтому, по его словам, он продолжает продвигать концепцию модернизации и на посту председателя правительства.
По Садовому проехал антипутинский кортеж
Сотни автомобилей, украшенных белыми ленточками и воздушными шарами, проехали по Садовому кольцу в знак протеста против фальсифицированных выборов. Как сообщает Globo News, более масштабная акция протеста пройдет в Москве в ближайшую субботу.
Москва не допустит санкций против Дамаска
ЛАГ приостановила работу своих наблюдателей в Сирии в связи с ухудшением ситуации в этой стране. В свою очередь, представитель Франции в ООН заявил, что Сирия скатывается к гражданский войне, и высказался за политическое решение проблемы. Однако, как сообщает Globo News, Москва ясно дала понять, что не поддержит санкции против Дамаска.
У критиков Медведева выбор один – отставка
Влиятельный член российского правительства открыто бросил вызов главе государства. Руководитель минфина Алексей Кудрин выступил против экономической политики Дмитрия Медведева - и был отправлен в отставку.
«Простачку» Медведеву не совладать с Путиным
Знаменитый танец Дмитрия Медведева четко указывает, кто является настоящим лидером страны: такой вывод прозвучал в эфире бразильского телевидения. Писатель Диогу Маинарди сравнил российского президента с простачком-петрушкой, которым управляет мужественный охотник и дзюдоист Владимир Путин.
Экипажу МКС голод не грозит
МКС располагает необходимым запасом воды, продовольствия и кислорода, сообщает телеканал Globo News. Таким образом, падение «Прогресса» не повлияет на рацион экипажа Международной космической станции.
Россия проведет проверку безопасности пассажирского транспорта
Дмитрий Медведев потребовал провести проверку пассажирского транспорта в стране. Это решение было принято после трагедии с теплоходом «Булгария», который затонул в Волге.
Мариинка едет покорять Бразилию
В конце августа балетная труппа Мариинского театра отправляется на гастроли в Бразилию, сообщает Globo News. В этой стране спектакли труппы ждут с большим нетерпением… как собственно и везде.
Военный парад во имя мира
В своем поздравлении с Днем Победы Дмитрий Медведев подчеркнул приверженность России позициям мира и глобальной стабильности, а также высказал похвалу в адрес вооруженных сил.
Пасхальная история Карла Фаберже
В Московском Кремле проходит выставка работ ювелира Карла Фаберже. На ней, в частности, можно увидеть самую большую в мире коллекцию знаменитых яиц Фаберже. Среди них есть и то, которое царь Александр III подарил на Пасху своей супруге, императрице Марии Федоровне. С него-то и началась эта «пасхальная история».