Global Voices: Снесенные ларьки навеяли Москве ностальгию по шаурме и 90-м Масштабный снос ларьков и магазинов в российской столице, состоявшийся буквально за одну ночь, вызвал бурные обсуждения в соцсетях, пишет Global Voices. Кто-то сравнил стремительную кампанию с военной операцией, кто-то заинтересовался законной стороной дела, а кто-то ратует за облагороженный вид центра города. Однако для многих это закат целой эпохи «дешевой шаурмы и неказистых магазинчиков», отмечает ресурс. 12 февраля 2016 Global Voices

Global Voices: В строительстве моста в Крым Россия ставит на кота Проект по строительству моста через Керченский пролив, который должен будет соединить Россию и полуостров Крым, продвигается с большим трудом, пишет на сайте Global Voices эксперт по цифровым СМИ на постсоветском пространстве Тетьяна Локот. Вместе с тем, по мнению Локот, руководители проекта избрали очень эффективную стратегию продвижения в соцсетях, сделав главной звездой кота. 28 декабря 2015 Global Voices

Global Voices: Пользователи призывают Facebook не становиться орудием Кремля Пользователи из России и с Украины составили петицию в адрес Facebook с призывом перестать блокировать страницы оппозиционных деятелей, сообщает Global Voices. Они указывают, что социальная сеть фактически становится «инструментом Кремля» и что примеру России могут последовать другие мировые режимы. 27 мая 2015 Global Voices

Global Voices: «Гипножаба» бросила вызов украинской госпропаганде Далеко не все украинцы радостно встретили известия о создании Министерства информационной политики, восприняв это как попытку ограничить свободу слова в стране, пишет Global Voices. Помимо протестных акций и постов в социальных сетях, в интернете появились липовые министерства «правды», «магии», «сексуальной политики», «лени и плевания в потолок», отражающие отношение граждан к нововведению. 5 декабря 2014 Global Voices

Кадыров: Боевики, орудовавшие в Грозном, прибыли из другого региона Этой ночью вооруженные боевики проникли в чеченскую столицу и захватили здание Дома печати. Как сообщает издание Global Voices, они убили пятерых сотрудников ДПС, которые остановили их автомобиль для досмотра. Глава республики Рамзан Кадыров посоветовал жителям пока что не выходить на улицу и отметил, что боевики, возможно, прибыли из другого региона. 4 декабря 2014 Global Voices

Американское издание узнало, о чем шепчутся российские журналисты Российские журналисты любят «поразмышлять вслух» в соцсетях, что не раз уже приводило к печальным последствиям для их карьеры. Однако в twitter «вымирающий вид» российского независимого журналиста находит новые формы выражения в виде полу-пародийных новостных страниц с «инсайдерскими шуточками», пишет журналист Global Voices Кевин Ротрок. 29 ноября 2014 Global Voices

Россияне усмотрели «руку Запада» в тату на пояснице Российские депутаты обсуждают законопроект, который обязал бы тату-салоны предупреждать клиенток, что татуировка на пояснице может вызвать проблемы с родами. Многие в интернете восприняли эту новость с воодушевлением. Некоторые комментаторы поставили изображения на теле в один ряд с инцестами и гомосексуальными браками, пишет Global Voices. 20 октября 2014 Global Voices

Рунет отстоял право «жабить» Псаки Российские цензоры открыли Рунету доступ к запрещенной эротике, пишет Global Voices. На заблокированном ранее ресурсе блогосфера черпала вдохновение для коллажей про Джен Псаки. Как отмечает автор статьи, ради шуток про пресс-секретаря Госдепа США российские интернет-пользователи пошли против решения властей. 20 августа 2014 Global Voices

Ради геев «доктор Хаус» готов пить польскую водку Целая буря началась в Рунете, когда британский актер Хью Лори предложил бойкотировать товары из гомофобной России, в том числе никуда не годную водку. Блогеры предложили не пускать Лори в Россию и прекратить поставки российского газа в Великобританию. А нападки на водку оскорбили многих даже сильнее, чем «русофобия» актера, отмечает портал Global Voices. 20 января 2014 Global Voices

Global Voices: Российские националисты нашли себе святых За нападение на выходца с Кавказа теперь едва ли не канонизируют. Global Voices сообщает о том, какими почестями российские националисты наградили двоих этнических русских, стрелявших в ноябре этого года в метро в выходца с Кавказа. В Рунете распространяются их озображения в образе киногероев и даже святых. 7 декабря 2013 Global Voices