GR: благодаря России Турция может стать первой страной, которую выгонят из НАТО Внешнеполитические успехи России на Ближнем Востоке на фоне неудач НАТО в регионе сблизили Москву с Турцией, одновременно создав раскол между Анкарой и Североатлантическим альянсом, полагает политолог Салман Рафи Шейх. Как пишет эксперт в своей статье для Global Research, дело может дойти до того, что Турция окажется первым в истории членом НАТО, исключённым из его рядов. 18 декабря 2017 Global Research

GR: США с помощью пропаганды сделали Россию виновницей крушения MH 17 Россию на Западе считают виновницей крушения рейса MH 17, сбитого над Восточной Украиной в 2014 году, пишет Пол Крейг Робертс в своей статье для Global Research. Причем, как отмечает аналитик, это мнение сложилось не из-за наличия каких-либо доказательств, а из-за «активной антироссийской пропаганды». 18 июля 2016 Global Research

Global Research: На американскую ПРО в Европе Россия готовит «уверенный ответ» Пока США развертывают систему ПРО в Европе, Москва успешно трудится над созданием нового ультраманевренного глайдера Ю-74, пишет Global Research. Новинка сможет преодолеть все существующие системы противоракетной обороны, сделав их вчерашним днем. 14 июня 2016 Global Research

Global Research: России пора понять, что США мир в Сирии не нужен Попытки Москвы добиться перемирия и урегулировать конфликт в Сирии остаются безуспешными, поскольку Вашингтон не только не помогает в этом, но скорее мешает. А потому России пора понять, что говорить с США можно только на языке силы, и вновь начать крупномасштабные боевые действия против всех террористических групп, которые не соблюдают режим прекращения огня, считает Global Research. 6 июня 2016 Global Research

GR: «Российская угроза» нужна США для оправдания милитаризации Европы Усиливая военное присутствие в Европе США провоцируют Россию на ответные действия, считает писатель и журналист Стивен Лендман. Как пишет он в статье для Global Research, именно Вашингтон, а не Москва угрожает миру, а американская военная программа угрожает немыслимыми последствиями, вплоть до «ядерного Армагеддона» 29 сентября 2015 Global Research

Global Research поймал Запад на лжи о российских войсках в Сирии Военное ведомство США известно своей склонностью к фабрикации сведений и голословной пропаганде, пишет на сайте Global Research обозреватель Стивен Лендман. Сейчас, как и ранее на Украине, там говорят, что Москва перебросила в Латакию войска и самолеты, — но никаких весомых доказательств предъявлено не было. 21 сентября 2015 Global Research

BBC – фатальный кризис доверия Британская телекомпания ВВС планирует создать русскую версию своей Всемирной службы, чтобы составить конкуренцию российскому телеканалу RT. Но проблема для западных СМИ – не в том, что они вкладывают мало денег в свою работу, считает обозреватель Global Research. Им катастрофически не хватает доверия, – а эту «валюту» можно купить, только говоря правду. 16 сентября 2015 Global Research

Global Research: Киев хочет реальной войны с Россией, но он ее не получит По мнению обозревателя Global Research, российское военное присутствие на Украине – это ложь, которую западные СМИ тиражируют с целью демонизировать Москву. Киев лишь «хотел бы», чтобы это было правдой, поскольку это дало бы Вашингтону повод вооружить украинские войска. Но в действительности Путину выгодно, чтобы народные республики остались в составе Украины и были «сдерживающим противовесом» на выборах. 18 августа 2015 Global Research

GR: США «невольно признали» независимость Донбасса полвека назад Канадский сайт Global Research обратил внимание на то, что согласно американской резолюции о «Неделе порабощенных народов», принятой еще в 1959 году, Украина и территория Донбасса признаются отдельными независимыми государствами. С момента принятия этого закона президент США в своей ежегодной декларации подтверждает «право всех народов на самоопределение». Таким образом, Барак Обама невольно признал независимость ДНР и ЛНР, «обойдя» самого Владимира Путина, отмечает издание. 10 августа 2015 Global Research

Global Research: Антиимпериалистические СМИ в Латинской Америке, России и Китае На страницах Global Research журналист Андре Вичек решил обратить внимание своих читателей на несправедливость, из-за которой американские телеканалы продолжают распространять империалистическую пропаганду на территории Латинской Америки. По его словам, местное население должно знать о собственных союзниках из первых уст, поэтому ему нужно добиваться того, чтобы в общественных местах – аэропортах, гостиницах – показывали не «Си-эн-эн», а RT. 31 июля 2015 Global Research