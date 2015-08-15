Global Post: Роскомнадзор не сидит без дела, но интернет пока не сдается В последнее время российские власти часто грозят блокировкой самым разнообразным интернет-ресурсам, пишет Global Post. И это касается не только сайтов оппозиции - популярные reddit.com, YouTube и Apple попали под строгий контроль в России, однако все они пока благополучно избежали наказания, уточняет издание. 15 августа 2015 Global Post

В ополченцах на Украине оппозиционер Прилепин углядел «истинно русскую душу» Дифирамбы, которые поет российский писатель-оппозиционер Захар Прилепин ополченцам на Украине, как-то совсем не вяжутся с его критикой по отношению к Кремлю, отмечает Global Post. Все смешалось в России из-за санкций и информационной войны с Киевом, полагает автор статьи. 10 октября 2014 Global Post

Global Post: В обстреле российского погранпункта Киев обвинил ополченцев Как сообщает издание Global Post, Москва ждет извинений и объяснений от Киева за обстрел из минометов российского пограничного пункта «Новошахтинск». Между тем, киевские власти отрицают свою причастность к инциденту и перекладывают ответственность на ополченцев Восточной Украины. 21 июня 2014 Global Post

Global Post: Кремлю будет сложно сделать ЕвразЭС подобием СССР Эксперты сомневаются, что Евразийский Союз станет чем-то большим, чем «клуб автократов», пишет Global Post. По мнению издания, Казахстан и другие страны Средней Азии были напуганы присоединением Крыма и при этом не хотят отказываться от практики балансирования между Москвой и Вашингтоном. 17 июня 2014 Global Post

Украина объявила российского дипломата персоной нон-грата Военно-морской атташе России на Украине арестован и выдворяется из страны по обвинению в шпионаже. Имя дипломата не разглашается, сообщает Global Post. 1 мая 2014 Global Post

Global Post: Известные хулиганы России, кто они? Хулиганство в России – это очень широкое понятие. Определяется оно как умышленное нарушение общественного спокойствия, но на практике это может быть любой демонстративный вызов властям, рассказывает Global Post. Издание собрало пятерку самых известных на случаев, когда выдвигалось это обвинение. 3 декабря 2013 Global Post

В Голландии задержан взломщик, ограбивший квартиру посольства РФ В Нидерландах полиция задержала человека, подозреваемого в ограблении принадлежащей посольству России квартиры, сообщает Global Post. Узнать личность преступника удалось благодаря найденным на месте преступления отпечаткам. 24 октября 2013 Global Post

Global Post: Тюрьма сделала Ходорковского еще опаснее для Кремля Михаила Ходорковского не отпустят в рамках готовящейся амнистии, полагает Global Post. По мнению российских исследователей, сейчас бизнесмен намного опаснее, чем был в 2003-м: за десять лет в тюрьме, он стал настоящим символом мученика политических репрессий, проводимых Кремлем. 24 октября 2013 Global Post

Российские боевые корабли прибыли на Кубу с дружеским визитом Порт Гаваны встретил российские военные суда во главе с ракетным крейсером «Москва», сообщает Global Post. За последние четыре года это первый раз, когда корабли российского ВМФ прибывают на Кубу. Их визит, отмечает издание, носит дружеский характер. 4 августа 2013 Global Post

Исинбаева настроена на личный рекорд в финале чемпионата России Елена Исинбаева вышла в финал чемпионата России по легкой атлетике. Спортсменка заявила, что будет прыгать в удовольствие. Она также отметила, что, если получится, установит личный рекорд. 23 июля 2013 Global Post