Канадские власти применили недавно принятый в стране закон Магнитского и внесли в санкционный список 30 россиян, сообщает Global News. Посольство России в Оттаве прокомментировало этот шаг, заявив, что решение Канады о расширении антироссийских санкций «абсолютно бессмысленно и предосудительно».

Global News: Памела Андерсон мечтает поговорить с Путиным о котиках

Американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон обратилась в российское посольство с просьбой устроить ей встречу с Владимиром Путиным, сообщает Global News. По ее словам, Россия сыграла важную роль в защите популяции морских котиков, которые массово истребляются в Канаде, поэтому актриса надеется на сотрудничество с российскими властями в этом вопросе. Если Путин ответит ей отказом, то она согласна и на встречу с министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским.