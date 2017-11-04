Global News
Global News: новые санкции Канады Москва назвала «абсолютно бессмысленными»
Канадские власти применили недавно принятый в стране закон Магнитского и внесли в санкционный список 30 россиян, сообщает Global News. Посольство России в Оттаве прокомментировало этот шаг, заявив, что решение Канады о расширении антироссийских санкций «абсолютно бессмысленно и предосудительно».
Global News: Памела Андерсон мечтает поговорить с Путиным о котиках
Американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон обратилась в российское посольство с просьбой устроить ей встречу с Владимиром Путиным, сообщает Global News. По ее словам, Россия сыграла важную роль в защите популяции морских котиков, которые массово истребляются в Канаде, поэтому актриса надеется на сотрудничество с российскими властями в этом вопросе. Если Путин ответит ей отказом, то она согласна и на встречу с министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским.
Global News: Канадские военные на Украине разместятся подальше от фронта
Как сообщает Global News, Минобороны Канады планирует отправить на Украину военное подразделение. По словам главы ведомства Джейсона Кенни, военнослужащие вместе со своими американскими коллегами будут заниматься подготовкой украинских войск. Министр также подчеркнул, что инструкторы не станут участвовать в конфликте. Ведь учебный центр находится «вдали» от передовой.