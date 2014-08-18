Global Meat: Роспотребнадзор нацелился на «Макдональдс» В августе начнутся слушания по делу о запрете отдельных видов продукции «Макдональдс» в России. Роспотребнадзор объясняет это защитой потребителей. Однако некоторые эксперты видят тут политические мотивы: «притеснения» заморского фастфуда начались, после того как он закрыл свои отделения в Крыму в связи с присоединением полуострова к России, пишет Global Meat. 18 августа 2014 Global Meat

Россия отказалась от тайской курятины Россельхознадзор ввел запрет на ввоз курятины из Таиланда. Такое решение было принято после того, как в мясе обнаружили содержание кадмия, превышающее допустимую норму. Если этот металл откладывается в организме долгое время, то это может привести к серьезным заболеваниям, в том числе к камням в почках. 25 ноября 2013 Global Meat

Россельхознадзор реабилитировал американскую индейку В конце этого года Россия частично снимет запрет на ввоз говядины и индейки из США, информирует Global Meat. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о том, что проверки на ряде американских предприятий не выявили никаких нарушений ветеринарных норм. 6 ноября 2013 Global Meat