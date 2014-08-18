Global Meat
Global Meat: Роспотребнадзор нацелился на «Макдональдс»
В августе начнутся слушания по делу о запрете отдельных видов продукции «Макдональдс» в России. Роспотребнадзор объясняет это защитой потребителей. Однако некоторые эксперты видят тут политические мотивы: «притеснения» заморского фастфуда начались, после того как он закрыл свои отделения в Крыму в связи с присоединением полуострова к России, пишет Global Meat.
Россия отказалась от тайской курятины
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз курятины из Таиланда. Такое решение было принято после того, как в мясе обнаружили содержание кадмия, превышающее допустимую норму. Если этот металл откладывается в организме долгое время, то это может привести к серьезным заболеваниям, в том числе к камням в почках.
Россельхознадзор реабилитировал американскую индейку
В конце этого года Россия частично снимет запрет на ввоз говядины и индейки из США, информирует Global Meat. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о том, что проверки на ряде американских предприятий не выявили никаких нарушений ветеринарных норм.
Россия не доверяет качеству греческого мяса
Мясные поставки из Греции не соответствуют российским ветеринарным нормам, сообщает Global Meat. Около 80% греческих поставщиков не получили одобрения Россельхознадзора. Кроме того, оказалось, что Греция привозила в Россию и мясо из других стран. РФ требует принятия срочных мер.