GCR: «ответ Эрдогану» — Россия поможет Сирии построить копию Собора Святой Софии

Россия согласилась помочь сирийскому правительству построить копию православного собора Святой Софии в Сирии после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил сделать из оригинального памятника византийской архитектуры мечеть, пишет Global Construction Review. Как отмечает портал, таким образом сирийское ополчение, ставшее инициатором стройки, покажет свою лояльность Москве, а также продемонстрирует возможность мирного сосуществования мусульман и христиан.