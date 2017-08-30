Gli Occhi della Guerra
ODG: Россия вернётся в Афганистан, чтобы ограничить влияние Америки
В первые годы западного вторжения в Афганистан Россия активно поддерживала международную коалицию, однако по мере усугубления кризисов в Сирии и на Украине ситуация начала меняться, пишет итальянский портал Gli Occhi della Guerra. Теперь Россия хочет ограничить американское присутствие в Афганистане, приняв на себя роль державы, способной гарантировать примирение разных группировок, говорится в статье.
Gli Occhi della Guerra: Москва разыгрывает «кубинскую карту», чтобы сгладить диалог с Вашингтоном
Беспорядки и кризис вынудили Венесуэлу резко сократить льготные поставки нефти на Кубу, создав на острове «энергетический вакуум», который трудно восполнить. Но на помощь Гаване пришла Москва, которая предложила масштабную нефтяную сделку и воспользовалась моментом для укрепления традиционных связей. Вполне вероятно, что в перспективе это позволит России занять выгодную позицию для достижения «военного баланса» в регионе и приобрести дополнительные «козыри», чтобы сгладить некоторые «острые углы» в отношениях с США, полагает Gli Occhi Della Guerra.
ODG: Обама превратил русофобию в политическое орудие
Редким «шедевром» Обамы стал «токсичный климат» на западной политической арене, когда рядовая встреча с послом России уже вызывает подозрения, пишет Gli Occhi Della Guerra. Как показал скандал, раздутый в США вокруг «предполагаемого вмешательства» России в предвыборную кампанию, русофобию теперь можно использовать в качестве политического орудия, даже не представив никаких доказательств.
ODG: Венесуэльская база России пока только в планах, но уже беспокоит соседей
Намерения России создать военную базу на Карибском побережье Венесуэлы серьезно обеспокоили Бразилию, которая традиционно выступает против иностранного военного присутствия в этом регионе, сообщает итальянский портал Gli Occhi Della Guerra. Между тем эта инициатива является лишь одним из пунктов плана президента Путина, который стремится восстановить сеть военных баз бывшего Советского Союза, располагавшихся в 15 странах мира, отмечается в статье.