ODG: Россия вернётся в Афганистан, чтобы ограничить влияние Америки В первые годы западного вторжения в Афганистан Россия активно поддерживала международную коалицию, однако по мере усугубления кризисов в Сирии и на Украине ситуация начала меняться, пишет итальянский портал Gli Occhi della Guerra. Теперь Россия хочет ограничить американское присутствие в Афганистане, приняв на себя роль державы, способной гарантировать примирение разных группировок, говорится в статье. 30 августа 2017 Gli Occhi della Guerra

Gli Occhi della Guerra: Москва разыгрывает «кубинскую карту», чтобы сгладить диалог с Вашингтоном Беспорядки и кризис вынудили Венесуэлу резко сократить льготные поставки нефти на Кубу, создав на острове «энергетический вакуум», который трудно восполнить. Но на помощь Гаване пришла Москва, которая предложила масштабную нефтяную сделку и воспользовалась моментом для укрепления традиционных связей. Вполне вероятно, что в перспективе это позволит России занять выгодную позицию для достижения «военного баланса» в регионе и приобрести дополнительные «козыри», чтобы сгладить некоторые «острые углы» в отношениях с США, полагает Gli Occhi Della Guerra. 26 мая 2017 Gli Occhi della Guerra

ODG: Обама превратил русофобию в политическое орудие Редким «шедевром» Обамы стал «токсичный климат» на западной политической арене, когда рядовая встреча с послом России уже вызывает подозрения, пишет Gli Occhi Della Guerra. Как показал скандал, раздутый в США вокруг «предполагаемого вмешательства» России в предвыборную кампанию, русофобию теперь можно использовать в качестве политического орудия, даже не представив никаких доказательств. 10 марта 2017 Gli Occhi della Guerra