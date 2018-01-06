Giessener Anzeiger: Варшава намерена засудить польского журналиста за «разоблачения сделок Мачеревича с Россией»

Польский журналист Томаш Пятек, обвинивший министра обороны Польши Антония Мачеревича в «связях с российской разведкой и сделках с оружием и деньгами», подвергся репрессиям со стороны Варшавы и может быть осуждён военным судом на два года тюрьмы, сообщает Giessener Anzeiger. Этот случай свидетельствует об усилении враждебной позиции правительства в отношении польских СМИ после победы партии «Право и справедливость» на выборах в 2015 году, отмечает издание.