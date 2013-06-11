Georgia Times

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко полагает, что возвращение грузинского вина в Россию несет скорее символическую, нежели практическую пользу. По его мнению, эти напитки представляют «эстето-ностальгическую» ценность для «определенной возрастной когорты наших граждан».

Грузинам не хватает русского языка

Грузия меняет стратегию в отношении иностранных языков. После изъятия русского из школьной программы в 2008 году министр образования Георгий Маргвелашвили заявил, что собирается исправить «ошибку» режима Саакашвили. Эксперты признают, что русский де-факто остается языком общения для всех стран бывшего СССР.