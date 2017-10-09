Gears of Biz
«Просто вините Россию»: Ассанж раскрыл секрет успеха для западных журналистов
На фоне участившейся антироссийской истерии в западных СМИ основатель WikiLeaks сформулировал рецепт успеха в журналистике в 2017 году. Для этого, не без иронии написал Ассанж в Twitter, нужно выбирать события глобального масштаба и находить в них руку Москвы — она точно стоит за ними, раз уж крупнейшие российские СМИ их освещают.
Gears of Biz: поддерживая Северную Корею, Россия защищает себя от США
Россия «скрыто» оказывает поддержку Северной Корее и помогает ей защититься от изоляции со стороны США, пишет Gears of Biz. В этом она руководствуется теми же «прагматическими» соображениями, что и в Сирии, так как не хочет терять «рычаги влияния» в Дальневосточном регионе и допустить размещения американских войск на своей восточной границе, отмечает издание.