Gears of Biz

«Просто вините Россию»: Ассанж раскрыл секрет успеха для западных журналистов

На фоне участившейся антироссийской истерии в западных СМИ основатель WikiLeaks сформулировал рецепт успеха в журналистике в 2017 году. Для этого, не без иронии написал Ассанж в Twitter, нужно выбирать события глобального масштаба и находить в них руку Москвы — она точно стоит за ними, раз уж крупнейшие российские СМИ их освещают.