Gazeta.pl
Польша не будет закрывать глаза на разрушение памятника полякам на Западной Украине
Польша направит в МИД Украины ноту в связи с разрушением памятника полякам, погибшим от рук украинских националистов западной части этой страны, заявил польский посол в Киеве Ян Пекло. Памятник в Гуте Пеняцкой состоял из каменного креста и двух мемориальных досок с именами и фамилиями убитых там поляков. Крест был разбит, одна доска раскрашена голубой и жёлтой красками, в цвета украинского флага, а вторая — в цвета флага Украинской повстанческой армии, пишет портал gazeta.pl.
Министр обороны Польши: Если бы не Сикорский, у нас давно была бы ПРО
Министр обороны Польши обвинил бывшего министра иностранных дел Радослава Сикорского в том, что тот на посту главы ведомства делал все в угоду России. В частности, по его словам, Сикорский всячески препятствовал развертыванию систем ПРО в Польше, пишет gazeta.pl.
Gazeta.pl: Кризис в России – повод не радоваться, а испугаться
Российская экономика обрушилась вслед за мировыми ценами на нефть. В стране растет количество бедных. Но это не повод кричать: «Так им и надо, хулиганам», – пишет в своей статье польский журналист Кароль Богуш. По его мнению, в такие моменты в Кремле могут отвлечь внимание собственных граждан от экономических проблем, устроив внешнюю авантюру.
На учениях НАТО польская амфибия не дотянула 20 метров до берега
Во время ежегодных учений в Балтийском море затонул транспортер-амфибия PTS-V, принадлежащий польской армии. По сообщениям военных, никто не пострадал, судно ушло под воду в 20 метрах от берега. А польские солдаты уверяют, что это не был несчастный случай, а лишь мелкое происшествие, - пишет gazeta.pl.
Фермеры Польши негодуют: у Варшавы нет для них злотых, но для Киева евро есть
Пикетами на дорогах и массовым походом тракторов на Варшаву угрожают польские фермеры правительству, если оно не компенсирует им потери урожая. Как сообщает Gazeta.pl, особое возмущение у них вызвал тот факт, что правительство говорит об отсутствии денег, но при этом нашло 100 миллионов евро для помощи соседней Украине.
Кучма: Без лидеров ополченцев минские переговоры бессмысленны
Положения минских соглашений уже практически не выполняются, и Россия и Украина беспрестанно обвиняют друг друга в их нарушении, пишет Gazeta.pl. Посланник Киева в контактной группе Леонид Кучма уверен, что о реализации и выполнении этих положений необходимо говорить лично с лидерами ДНР и ЛНР - Захарченко и Плотницким, которые были приглашены на очередной тур мирных переговоров в Минске.
Gazeta.pl: Польша замолвит за Украину словечко перед Штатами
То, что Петр Порошенко объявил об отказе от внеблокового статуса Украины именно в Варшаве, неслучайно, полагает эксперт. Украина стремится в НАТО, чтобы защитить себя от России, и надеется, что Польша, которая поддерживает с США самые близкие отношения, сможет убедить Вашингтон пойти на этот шаг, который наверняка разозлит Москву, пишет Gazeta.pl.
Вице-премьер Польши: Украине уголь даром – это уж слишком
Польша не против помогать Украине углем, и сейчас она выполняет контракт на поставку 100 тысяч тонн этого топлива, однако требования поставлять его бесплатно вызывают обратную реакцию, заявил вице-премьер Януш Пехочиньский. Он обвинил украинцев в недобросовестности: хотят получить от Польши уголь даром, а сами вводят эмбарго на польскую свинину.
Gazeta.pl: Путина не сбили, потому что он не летает над Украиной
После трагической катастрофы малайзийского лайнера появились предположения, что неизвестные могли сбить Boeing-777, приняв его за борт президента России, возвращавшегося из Бразилии. Поводом стала внешняя схожесть обоих самолетов, однако маршруты у судов были разные, отмечает польский портал Gazeta.pl.
Качиньский: Поляки отстают в «крестовом походе» на Россию
Экс-премьер Польши Ярослав Качиньский обвинил своего противника Дональда Туска в провале внешней политики. Из-за нерешительности и колебаний в украинском вопросе поляки потеряли репутацию лидеров «антироссийского крестового похода», которая давала им немалые преимущества, заявил оппозиционер.
Последние слова российского оператора: «Где камера?»
Оператор Первого канала Анатолий Клян был застрелен украинскими военными во время так называемого перемирия. Он не первый журналист, погибший в зоне конфликта от рук подконтрольных Киеву солдат. «Камера, где камера…» - такими были последние слова 68-летнего мужчины, сообщает польское интернет-издание Gazeta.pl.