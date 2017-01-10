Польша не будет закрывать глаза на разрушение памятника полякам на Западной Украине Польша направит в МИД Украины ноту в связи с разрушением памятника полякам, погибшим от рук украинских националистов западной части этой страны, заявил польский посол в Киеве Ян Пекло. Памятник в Гуте Пеняцкой состоял из каменного креста и двух мемориальных досок с именами и фамилиями убитых там поляков. Крест был разбит, одна доска раскрашена голубой и жёлтой красками, в цвета украинского флага, а вторая — в цвета флага Украинской повстанческой армии, пишет портал gazeta.pl. 10 января 2017 Gazeta.pl

Министр обороны Польши: Если бы не Сикорский, у нас давно была бы ПРО Министр обороны Польши обвинил бывшего министра иностранных дел Радослава Сикорского в том, что тот на посту главы ведомства делал все в угоду России. В частности, по его словам, Сикорский всячески препятствовал развертыванию систем ПРО в Польше, пишет gazeta.pl. 17 мая 2016 Gazeta.pl

Gazeta.pl: Кризис в России – повод не радоваться, а испугаться Российская экономика обрушилась вслед за мировыми ценами на нефть. В стране растет количество бедных. Но это не повод кричать: «Так им и надо, хулиганам», – пишет в своей статье польский журналист Кароль Богуш. По его мнению, в такие моменты в Кремле могут отвлечь внимание собственных граждан от экономических проблем, устроив внешнюю авантюру. 13 апреля 2016 Gazeta.pl

На учениях НАТО польская амфибия не дотянула 20 метров до берега Во время ежегодных учений в Балтийском море затонул транспортер-амфибия PTS-V, принадлежащий польской армии. По сообщениям военных, никто не пострадал, судно ушло под воду в 20 метрах от берега. А польские солдаты уверяют, что это не был несчастный случай, а лишь мелкое происшествие, - пишет gazeta.pl. 17 июня 2015 Gazeta.pl

Фермеры Польши негодуют: у Варшавы нет для них злотых, но для Киева евро есть Пикетами на дорогах и массовым походом тракторов на Варшаву угрожают польские фермеры правительству, если оно не компенсирует им потери урожая. Как сообщает Gazeta.pl, особое возмущение у них вызвал тот факт, что правительство говорит об отсутствии денег, но при этом нашло 100 миллионов евро для помощи соседней Украине. 2 февраля 2015 Gazeta.pl

Кучма: Без лидеров ополченцев минские переговоры бессмысленны Положения минских соглашений уже практически не выполняются, и Россия и Украина беспрестанно обвиняют друг друга в их нарушении, пишет Gazeta.pl. Посланник Киева в контактной группе Леонид Кучма уверен, что о реализации и выполнении этих положений необходимо говорить лично с лидерами ДНР и ЛНР - Захарченко и Плотницким, которые были приглашены на очередной тур мирных переговоров в Минске. 16 января 2015 Gazeta.pl

Gazeta.pl: Польша замолвит за Украину словечко перед Штатами То, что Петр Порошенко объявил об отказе от внеблокового статуса Украины именно в Варшаве, неслучайно, полагает эксперт. Украина стремится в НАТО, чтобы защитить себя от России, и надеется, что Польша, которая поддерживает с США самые близкие отношения, сможет убедить Вашингтон пойти на этот шаг, который наверняка разозлит Москву, пишет Gazeta.pl. 18 декабря 2014 Gazeta.pl

Вице-премьер Польши: Украине уголь даром – это уж слишком Польша не против помогать Украине углем, и сейчас она выполняет контракт на поставку 100 тысяч тонн этого топлива, однако требования поставлять его бесплатно вызывают обратную реакцию, заявил вице-премьер Януш Пехочиньский. Он обвинил украинцев в недобросовестности: хотят получить от Польши уголь даром, а сами вводят эмбарго на польскую свинину. 16 октября 2014 Gazeta.pl

Gazeta.pl: Путина не сбили, потому что он не летает над Украиной После трагической катастрофы малайзийского лайнера появились предположения, что неизвестные могли сбить Boeing-777, приняв его за борт президента России, возвращавшегося из Бразилии. Поводом стала внешняя схожесть обоих самолетов, однако маршруты у судов были разные, отмечает польский портал Gazeta.pl. 18 июля 2014 Gazeta.pl

Качиньский: Поляки отстают в «крестовом походе» на Россию Экс-премьер Польши Ярослав Качиньский обвинил своего противника Дональда Туска в провале внешней политики. Из-за нерешительности и колебаний в украинском вопросе поляки потеряли репутацию лидеров «антироссийского крестового похода», которая давала им немалые преимущества, заявил оппозиционер. 9 июля 2014 Gazeta.pl