Gazeta Polska
Gazeta Polska: Пока у России столько земель, она не будет хорошим соседом
Жаль, что Джордж Буш не поддержал дальнейший распад России после падения СССР, сетует на страницах Gazeta Polska журналист Марчин Вольский. Ведь только «маленькая, без лишних земель» Россия могла бы построить добрососедские отношения с Польшей. Он отмечает, что русские не любят поляков особенно за то, что те «видят их насквозь». Только вот жаль, что поляки не могут донести правду о России до Запада, который раз за разом принимает ее «за нормальную страну».
Экс-советник Рейгана: Россия угрожает Польше, но сама – на пороге катастрофы
По мнению Джона Ленчевского, экс-советника Рональда Рейгана, Польше очень повезло быть под защитой НАТО, ведь совсем рядом находится авторитарная Россия, которая явно имеет на нее виды. Впрочем, стремление Владимира Путина реализовать свои державные амбиции серьезно ограничено демографической пропастью, на пороге которой, по мнению эксперта, находятся россияне.
Польский журналист предрек Путину «второй 1917-й»
То, что планировалось как «маленькая победоносная война» с взятием Крыма и Донбасса, превратилось в тяжелую позиционную баталию, в которой Москва несет потери. По мнению Антони Рыбчиньского, подобная ситуация в России может, как и в 1917-м, закончиться переворотом. Вопрос в том, пройдет ли он по «жесткому» или по «бархатному» сценарию, пишет он в Gazeta Polska.