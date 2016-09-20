Gazeta Polska: Пока у России столько земель, она не будет хорошим соседом Жаль, что Джордж Буш не поддержал дальнейший распад России после падения СССР, сетует на страницах Gazeta Polska журналист Марчин Вольский. Ведь только «маленькая, без лишних земель» Россия могла бы построить добрососедские отношения с Польшей. Он отмечает, что русские не любят поляков особенно за то, что те «видят их насквозь». Только вот жаль, что поляки не могут донести правду о России до Запада, который раз за разом принимает ее «за нормальную страну». 20 сентября 2016 Gazeta Polska

Экс-советник Рейгана: Россия угрожает Польше, но сама – на пороге катастрофы По мнению Джона Ленчевского, экс-советника Рональда Рейгана, Польше очень повезло быть под защитой НАТО, ведь совсем рядом находится авторитарная Россия, которая явно имеет на нее виды. Впрочем, стремление Владимира Путина реализовать свои державные амбиции серьезно ограничено демографической пропастью, на пороге которой, по мнению эксперта, находятся россияне. 21 июля 2016 Gazeta Polska