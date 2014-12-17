Gazeta Finansowa: РФ наращивает ледокольный флот, чтобы не уступать Севморпуть

Северный морской путь сулит много выгод и мировой торговле, и его хозяйке — России, которая вряд ли захочет уступать этот маршрут международному сообществу, пишет польская Gazeta Finansowa. Москва активно наращивает флот своих ледоколов и планирует развивать и защищать эту национальную транспортную магистраль, одновременно используя ее для развития своего нефтегазового сектора в Арктике, отмечается в статье.