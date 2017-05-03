Gazeta Bankowa: Россия — всего лишь разменная монета в схватке США с Китаем

Именно соперничество США и Китая будет иметь преобладающее влияние на формирование нового мироустройства, уверяет в издании Gazeta Bankowa Александра Рыбиньская. Как считает польская журналистка, перезагрузка между Москвой и Вашингтоном маловероятна, ведь Россия сегодня остаётся лишь тенью самой себя советского периода, и в современном виде она может быть для Америки не более чем младшим партнёром, что, в свою очередь, неприемлемо для Путина.