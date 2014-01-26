Актеры Бродвея рассказали миру, как Путин стал гомофобом Звезды Бродвея сняли юмористический ролик об антигейском законе в России, сообщает Gay Star News. В нем рассказывается о несуществующем мюзикле, посвященном российским геям в разные эпохи. Среди героев и юный Владимир Путин. По версии создателей, он стал гомофобом после того, как девушка бросила его ради другой девушки. 26 января 2014 Gay Star News

Gay Star News: Чтобы освободить россиян, нужно, чтобы России не стало На протяжении всей истории российские правители отличались жестокостью к инакомыслящим и стремились сохранить патриархальные ценности. Об этом на страницах Gay Star News пишет активистка Маша Баст. По ее мнению, лишь подобная идеология удерживает Россию от распада. Это значит, что россияне станут действительно свободными лишь тогда, когда России не станет, уверена она. 6 декабря 2013 Gay Star News

Gay Star News: «Евровидение» научит Россию любить геев Россию могут оставить без «Евровидения», сообщает Gay Star News. Организаторы шоу официально заявили, что не позволят проводить его в российских городах, если участникам не будет гарантирована «творческая свобода» в рамках их номеров, а также безопасность. 9 ноября 2013 Gay Star News

Латвийские геи не хотят отказываться от «Столичной» Латвийское ЛГБТ-сообщество против бойкотирования водки под брендом «Stolichnaya», сообщает Gay Star News. Данный напиток производится в Риге, а подобная акция протеста может только навредить стране, говорится в сообщении. Бойкот российской водки стал протестом европейских и американских геев против недавно принятого закона о гей-пропаганде в России. 1 августа 2013 Gay Star News

В Мурманске по «антигейскому закону» арестованы первые иностранцы Три туриста из Нидерландов были арестованы в Мурманске за нарушение закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, сообщает Gay Star News. По неподтвержденным данным, они оказывали помощь местным ЛГБТ-активистам. 22 июля 2013 Gay Star News

Российский запрет гей-пропаганды вдохновил сестру премьера Австралии В Австралии нужно принять закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, заявила сестра премьер-министра Австралии Лори Радд. Это произошло вскоре после ее поездки в Россию, пишет Gay Star News. 14 июля 2013 Gay Star News

Пытавшиеся пожениться геи готовы обжаловать отказ в Страсбурге Первая в России массовая попытка регистрации однополых браков потерпела неудачу, и теперь геи и лесбиянки собираются подавать в суд, пишет Gay Star News. По мнению ЛГБТ-активистов, гомофобия - это не столько общественные настроения, сколько дело рук российских чиновников. 29 июня 2013 Gay Star News

Прогулка с радужным флагом в Москве стоит 20 000 рублей Участие в гей-акции в Москве закончилось для россиянки штрафом, пишет Gay Star News. Решением суда активистку Анну Анненкову обязали выплатить 20 000 рублей, за то, что во время акции она несла со своей девушкой радужный флаг с надписью «любовь сильнее». 15 июня 2013 Gay Star News