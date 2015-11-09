Géopolis: Россияне перестали быть «Шарли» и снова стали «Донбасс» Российские пользователи соцсетей резко раскритиковали публикацию сатирического журнала Charlie Hebdo, посвященную авиакатастрофе над Синаем. Они призвали закрыть как само французское издание, так и те российские СМИ, которые его поддержали после теракта в редакции. При этом многие из оппозиционных журналистов также оказались не на стороне французов, и в интернете стал набирать популярность хэштег #янешарли, пишет Géopolis. 9 ноября 2015 Géopolis

Géopolis: В Крыму не все так однозначно Большинство жителей Крыма с радостью восприняли воссоединение полуострова с Россией, пишет Géopolis. Тем не менее, по данным издания, многие украинцы, проживающие там, боятся за свои жизни и не хотят насильно становиться россиянами. Не добавляют оптимизма и экономические проблемы, связанные со спадом туристической активности на полуострове. 28 августа 2014 Géopolis