FrontPage Magazine: Ось Россия – Турция – Иран оставит США не у дел Россия стремительно сближается с Турцией и Ираном, увеличивая свое стратегическое влияние на Ближнем Востоке. При этом ось Москва – Анкара – Тегеран грозит вытеснить из региона Соединенные Штаты. Они уже начали сдавать позиции, перевезя атомное оружие с турецкой авиабазы в Румынию. Скоро Вашингтон и вовсе оставит регион под контролем Путина, прогнозирует FrontPage Magazine. 22 августа 2016 FrontPage Magazine

RT: Слухи о провале сильно преувеличены Издание Daily Beast поспешило обвинить канал RT в неэффективности, а российские власти - в напрасной трате денег. Но это не так, пишет Дэниэл Гринфилд на страницах FrontPage Magazine: российский канал полностью оправдал себя как эффективный инструмент влияния, и вложенные в него средства не пропали зря. 28 сентября 2015 FrontPage Magazine

FrontPage Magazine: Политика Путина оставила дядю Сэма не у дел Владимир Путин сумел в полной мере воспользоваться ресурсами своей страны и добиться успеха, пишет обозреватель журнала FrontPage Magazine Дэниел Гринфилд. В отличие от него, Барак Обама довел США почти до полной потери влияния в мире, убежден журналист. Но ослабление Вашингтона, считает Гринфилд, таит в себе опасность для всей планеты. 5 ноября 2013 FrontPage Magazine

FrontPage Mag: Россия сторонится своего прошлого Одной из главных проблем России является отрицание темных сторон коммунистического прошлого, пишет FrontPage Magazine. Нынешние лидеры отказываются признавать те репрессии, которые осуществлялись во времена правления компартии. Такое мнение выразил в своей книге писатель Дэвид Сеттер. Он считает, что, до тех пор пока правительство и сами россияне не смирятся со своей историей, в России не будет демократии. 30 сентября 2013 FrontPage Magazine

Либералов из New York Times обвинили в сочувствии к террористам Журналист FrontPage Magazine раскритиковал газету The New York Times за статью о Тамерлане Царнаеве. В ней утверждается, что старший из двух братьев стал террористом из-за того, что его сняли с соревнования по боксу. Такие версии, считает журналист, перекладывают вину с террориста на общество. 29 апреля 2013 FrontPage Magazine

Лавров не нашел времени на разговор с Вашингтоном Джон Керри не дозвонился до Сергея Лаврова, пишет FrontPage Magazine. После ядерных испытаний в Северной Корее госсекретарь связался с представителями всех ключевых игроков в регионе, кроме российского. Автор не без иронии отмечает, что после этого Россия, а вовсе не США, выглядит как мировая держава. 15 февраля 2013 FrontPage Magazine