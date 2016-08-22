FrontPage Magazine
FrontPage Magazine: Ось Россия – Турция – Иран оставит США не у дел
Россия стремительно сближается с Турцией и Ираном, увеличивая свое стратегическое влияние на Ближнем Востоке. При этом ось Москва – Анкара – Тегеран грозит вытеснить из региона Соединенные Штаты. Они уже начали сдавать позиции, перевезя атомное оружие с турецкой авиабазы в Румынию. Скоро Вашингтон и вовсе оставит регион под контролем Путина, прогнозирует FrontPage Magazine.
RT: Слухи о провале сильно преувеличены
Издание Daily Beast поспешило обвинить канал RT в неэффективности, а российские власти - в напрасной трате денег. Но это не так, пишет Дэниэл Гринфилд на страницах FrontPage Magazine: российский канал полностью оправдал себя как эффективный инструмент влияния, и вложенные в него средства не пропали зря.
FrontPage Magazine: Политика Путина оставила дядю Сэма не у дел
Владимир Путин сумел в полной мере воспользоваться ресурсами своей страны и добиться успеха, пишет обозреватель журнала FrontPage Magazine Дэниел Гринфилд. В отличие от него, Барак Обама довел США почти до полной потери влияния в мире, убежден журналист. Но ослабление Вашингтона, считает Гринфилд, таит в себе опасность для всей планеты.
FrontPage Mag: Россия сторонится своего прошлого
Одной из главных проблем России является отрицание темных сторон коммунистического прошлого, пишет FrontPage Magazine. Нынешние лидеры отказываются признавать те репрессии, которые осуществлялись во времена правления компартии. Такое мнение выразил в своей книге писатель Дэвид Сеттер. Он считает, что, до тех пор пока правительство и сами россияне не смирятся со своей историей, в России не будет демократии.
Либералов из New York Times обвинили в сочувствии к террористам
Журналист FrontPage Magazine раскритиковал газету The New York Times за статью о Тамерлане Царнаеве. В ней утверждается, что старший из двух братьев стал террористом из-за того, что его сняли с соревнования по боксу. Такие версии, считает журналист, перекладывают вину с террориста на общество.
Лавров не нашел времени на разговор с Вашингтоном
Джон Керри не дозвонился до Сергея Лаврова, пишет FrontPage Magazine. После ядерных испытаний в Северной Корее госсекретарь связался с представителями всех ключевых игроков в регионе, кроме российского. Автор не без иронии отмечает, что после этого Россия, а вовсе не США, выглядит как мировая держава.
Ради «перезагрузки» Обама забыл о сущности Путина
Обама не может открыто признать Владимира Путина «ненадежным и жестоким авторитарным правителем», поскольку все еще надеется на успех своих планов по ядерному разоружению. Впрочем, его «перезагрузка» с Россией в любом случае потерпела крах, считает аналитик Дуглас Дж. Фейт.