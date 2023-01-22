Front Populaire: «ненавидеть русских бессмысленно» — Францию призвали восстановить отношения с Москвой

Украинский конфликт возродил в Европе и во Франции антироссийские настроения и попытки бойкотировать русскую культуру, пишет обозреватель Front Populaire Каролин Пасторелли. Однако потворствовать этим явлениям крайне опасно, предупреждают эксперты. Несмотря на все разногласия, Россия и Франция остаются соседями и имеют тесные исторические связи, поэтому должны восстановить контакты ради европейской безопасности, говорится в статье.