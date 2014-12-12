Friedensbewegung Halle
FH: Для немецких СМИ пропаганда оказалась дороже мира с Россией
Многие немецкие издания раскритиковали обращение знаменитых немцев в поддержку мира и против демонизации России, пишет Friedensbewegung Halle. Автор статьи Франк Гепперт объясняет это тем, что большая часть СМИ в Германии вместо объективной журналистики занимается натовской пропагандой. По его мнению, разница между общественным мнением и тем, что публикует пресса, никогда не была такой большой, как сейчас.
Friedensbewegung Halle: Без войны с РФ тонущий корабль США уйдет под воду
Гегемония США держится на кровопролитии, пишет информационный портал Friedensbewegung Halle. Американская военизированная экономика разрушится, если Вашингтону не удастся втянуть Россию в вооруженный конфликт, и «тонущий корабль США» уйдет под воду.
Friedensbewegung Halle: Говорить правду в Германии дозволено только в шутку
Немецкие СМИ лгут, говоря о России. Так, главный новостной телеканал Германии еще в июне уличили в пристрастности, фрагментарной подаче материала и предвзятости в освещении украинского кризиса. Лишь в юмористических передачах, таких как программа Anstalt, порой мелькает правда, пишет Friedensbewegung Halle.