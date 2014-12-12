FH: Для немецких СМИ пропаганда оказалась дороже мира с Россией

Многие немецкие издания раскритиковали обращение знаменитых немцев в поддержку мира и против демонизации России, пишет Friedensbewegung Halle. Автор статьи Франк Гепперт объясняет это тем, что большая часть СМИ в Германии вместо объективной журналистики занимается натовской пропагандой. По его мнению, разница между общественным мнением и тем, что публикует пресса, никогда не была такой большой, как сейчас.