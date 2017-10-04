Freie Welt: Запад решил за Восточную Европу — «больше ЕС, меньше Путина» В соответствии с ожиданиями западного истеблишмента, канцлер ФРГ должна проследить за тем, чтобы в Восточной Европе стало «больше ЕС и меньше Путина», пишет Freie Welt. Впрочем, справедливо встаёт вопрос, не переоценивается ли влияние главы немецкого правительства в регионе и согласны ли вообще восточные европейцы «выслушивать поучения Меркель и Макрона», отмечает издание. 4 октября 2017 Freie Welt

Freie Welt: Немецкие СМИ – это рупор Вашингтона, а не Берлина Немецкие СМИ так и не избавились от наследия времен холодной войны и продолжают работать на западную пропаганду, пишет Freie Welt. Более того, телевидение и пресса в Германии выступают в качестве четвертой власти, которая следит за тем, чтобы ФРГ не отклонялась от курса ЕС и НАТО. При этом для журналистов настроения в Вашингтоне важнее, чем то, что думают в Берлине, отмечает автор статьи. 26 августа 2016 Freie Welt

Freie Welt: Немецкие СМИ под колпаком западных спецслужб Большую часть новостей немецкие СМИ берут у мировых информационных агентств, которые осуществляют пропаганду в интересах США, ЕС и НАТО, пишет Freie Welt. К такому выводу пришли эксперты из «Группы по исследованию пропаганды в Швейцарии». По их сведениям, западные спецслужбы сотрудничают с агентствами и при необходимости подбрасывают им нужную «информацию». 12 июня 2016 Freie Welt

Немецкий политик: Столтенбергу пора понять, что у НАТО и России много общего Заместитель председателя партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд назвал зигзагообразным курс Запада по отношению к России, пишет Freie Welt. Он опасен и сбивает с толку. Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу немецкий политик, в свою очередь, посоветовал поскорее понять, что у альянса и Москвы гораздо больше общих целей, чем это может показаться на первый взгляд. 4 декабря 2015 Freie Welt

Евродепутат предложила туркам покинуть НАТО и забыть о ЕС Депутат Европарламента Беатрис фон Шторх призвала как можно скорее пересмотреть членство Турции в НАТО, сообщает Freie Welt. По ее словам, очевидный акт агрессии Анкары в инциденте с российским Су-24 элементарно выходит за рамки дозволенного. Немецкий политик также называет ошибкой стремление Меркель сблизиться с Турцией и предлагает вспыльчивому Эрдогану забыть о вступлении в ЕС. 26 ноября 2015 Freie Welt

Freie Welt: В отличие от Запада, Москва пытается принести мир на Ближний Восток Военные и дипломатические шаги Москвы дают сирийцам надежду на то, что у их страны – после стольких лет войны и разрушений, за которыми стоял Запад – все-таки есть будущее, пишет Freie Welt. В отличие от США, которые действуют в мире словно стенобитный шар, Россия придерживается норм международного права. Такой подход может заложить фундамент для будущего процесса мирного урегулирования на Ближнем и Среднем Востоке, считает издание. 25 октября 2015 Freie Welt

Freie Welt: Русские разлюбили немцев из-за Меркель, санкций и Украины В отличие от недавнего прошлого, сегодня только два процента населения России воспринимают Германию как дружественную страну, пишет Freie Welt. Отношение россиян к немцам в первую очередь изменилось из-за позиции Берлина по украинскому кризису. Лишь одно государство вызывает у русских еще меньше уважения - сама Украина, отмечает издание. 9 октября 2015 Freie Welt

Freie Welt: После российских ударов памятники Пальмиры целее будут Сирийские чиновники призвали мировую общественность поддержать сирийскую армию в освобождении древнего города Пальмиры от боевиков ИГ, сообщает Freie Welt. В противном случае бесценным памятникам античного искусства, которые ЮНЕСКО причисляет к списку всемирного наследия, может грозить полное уничтожение. По мнению немецкого издания, именно этим призывом руководствовались ВВС России при нанесении авиаударов по позициям ИГ в окрестностях города. 8 октября 2015 Freie Welt

FW: «Правый сектор» нашел внутреннего врага – «бандитский режим Порошенко» У украинского правительства появилась новая головная боль, пишет немецкое издание Freie Welt. К конфликту на востоке страны, коррупции и глубокому экономическому кризису добавилось противостояние с вышедшим из под контроля «Правым сектором». Экстремисты называют руководство Украины «бандитской системой» и «режимом Порошенко». Они грозят открыть новый фронт, уже, правда, не на востоке страны, отмечает издание. 19 июля 2015 Freie Welt

Freie Welt: Бергхоф или «Волчье логово» в альпийской крепости? Предстоящий саммит G7, который должен пройти в баварском замке Эльмау, может стать шагом к миру, однако пока все идет к тому, что он будет больше похож на военный совет, сообщает немецкий портал Freie Welt. Между тем, достижение мира за счет увеличения числа войн никогда не было целью Москвы, и западные политики совершат большую ошибку, если этого не осознают, уверен автор. 29 мая 2015 Freie Welt