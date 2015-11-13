Историк «Мемориала»: Россиянам внушают, что альтернативы власти нет Россия при Путине свернула с демократического пути, а антизападная пропаганда и «равнодушие новых элит» способствовали формированию агрессивного общества, заявила историк Ирина Щербакова в интервью Frankfurter Neue Presse. Тем не менее было бы «опасно» думать, что в России нет никакой альтернативы нынешней власти, – альтернатива есть всегда, уверена руководитель образовательных программ общества «Мемориал». 13 ноября 2015 Frankfurter Neue Presse

Донские казаки подарили немецким пенсионерам песню Хор донских казаков под руководством Максима Ковалева порадовал немецких пенсионеров своим пением, сообщает Frankfurter Neue Presse. Наряду с православными песнопениями они исполняли и немецкие рождественские песни. 14 декабря 2013 Frankfurter Neue Presse

Путин показал Запад во всей красе Владимир Путин - мастер психологической войны. Пока мир следит за тем, как США преследуют Сноудена и шпионят за союзниками в Европе, российский лидер предстает в образе защитника прав человека и хозяином грандиозных спортивных мероприятий, пишет Frankfurter Neue Presse. 22 ноября 2013 Frankfurter Neue Presse