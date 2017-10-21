France Bleu: французский бар празднует столетие Октября блюзом и русским обедом В баре-пивоварне города Гаэль, который находится во французской Бретани, решили отметить столетие российской революции тематическим праздником. Ради этого заведение украсили советскими флагами, плакатами и фотографиями, пригласили музыкантов и подготовили специальное меню. Впрочем, как отмечает журналист France Bleu, эта идея понравилась не всем. 21 октября 2017 France Bleu

France Bleu: В Париже появилась улица имени российской святой В XV округе Парижа назвали улицу в честь российской святой Марии Скобцовой, также известной как Мать Мария, сообщает France Bleu. «Почитаемая россиянами, неизвестная парижанам», она всю жизнь посвятила служению людям. Спустя 71 год после ее кончины Париж, для которого она так много сделала, воздает ей должное. 2 апреля 2016 France Bleu

Французский министр: Со снятием эмбарго больше медлить нельзя В интервью France Bleu министр сельского хозяйства Франции Стефан Ле Фоль посетовал на то, что, несмотря на все его старания по налаживанию диалога с Москвой, Еврокомиссия не приложила достаточных усилий, чтобы снять российское продуктовое эмбарго. Решение сельскохозяйственного кризиса больше не терпит промедления – чтобы продвинуться в этом вопросе, французский премьер Мануэль Вальс вскоре встретится со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. 9 февраля 2016 France Bleu

France Bleu: Одесские олигархи пытаются отнять земли у французского винодела С тех пор как французский винодел Кристоф Лакарен арендовал земельный участок в Одесской области, ему приходится терпеть нападки со стороны распоясавшихся украинских олигархов, которые хотят застроить эти угодья, сообщает France Bleu. Его запугивают, устраивают поджоги, а налоговая инспекция вламывается к нему и незаконно конфискует его имущество. Однако француз надеется на то, что Украина изменится и пришедший к власти Михаил Саакашвили защитит его виноградники. 19 января 2016 France Bleu