«Я это уже видел»: медийный ажиотаж вокруг Бучи напомнил отставному полковнику США об Ираке и Балканах

Полковник Армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ажиотаж в западных СМИ вокруг историй наподобие событий в Буче всегда вызывает у него крайнее подозрение и большой скептицизм, сообщает Forbidden Knowledge TV. Он отметил, что видел уже такое и во время конфликтов на Балканах, и в преддверии войны в Ираке. При этом, по его мнению, нынешней информационной кампанией руководят западные страны — прежде всего, США.