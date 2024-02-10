Forbes Breaking News

Кто на самом деле управляет США? — Белый дом отчитал журналиста за критику дееспособности Байдена

Журналист Fox News обрушил на себя гнев пресс-секретаря Белого дома, выслушав длинную речь в защиту умственных способностей Байдена, после того как задал вопрос о состоянии президента и о том, кто на самом деле управляет страной. Питер Дуси спросил, стоит ли доверять ядерные коды президенту, у которого очевидные проблемы с памятью, на что получил агрессивный монолог про заслуги Байдена — на этом пресс-секретарь резко закончила конференцию.