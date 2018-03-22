Focus: британцы послали России сигнал устрашения из-подо льдов Арктики Впервые более чем за десять лет атомная подлодка ВМС Великобритании всплыла во льдах Арктики, сообщает Focus. По мнению наблюдателей, британцы, принимая участие в американских учениях ICEX, тем самым элементарно посылают сигнал устрашения России и недавно переизбранному президенту Владимиру Путину, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания. 22 марта 2018 Focus Online

Focus: самое интересное ждёт Россию после выборов Сами по себе выборы президента России в 2018 году лишены интриги, пишет Focus. Но есть основания полагать, что самое интересное начнётся после них, считает автор статьи Клаудиа Кроуфорд. В авторе теплится надежда, что последний срок главы Кремля Владимира Путина будет иным. 15 марта 2018 Focus Online

Focus Online: российская «Армата» — это вам не бумажный тигр Российский танк Т-14 «Армата» нельзя назвать революционным, ведь применяющиеся для его создания технологии на самом деле не новы, полагает швейцарский эксперт Штефан Бюлер. Однако он признаёт, что этот танк опережает западные аналоги на три — пять лет и российские военные продемонстрировали прагматизм, представив пусть не идеальный, но вполне боеспособный образец. 13 марта 2018 Focus Online

Focus: Германия не уступает Трампу в протекционизме Германия не раз критиковала протекционизм американского президента Дональда Трампа в сфере экономики, сообщает Focus. Но в действительности ФРГ сама входит в пятёрку стран с наибольшим количеством мер по защите внутреннего рынка, рассказывает немецкое издание в видео на своём сайте. 7 марта 2018 Focus Online

Focus: с итальянским правительством всё ещё хуже, чем с немецким В это воскресенье в Италии состоятся парламентские выборы, но итальянцам придётся выбирать лучших из худших, сообщает немецкий журнал Focus Online. Больше всего шансов у Сильвио Берлускони, несмотря на судимости и многочисленные скандалы, а его главные конкуренты – партия «клоунов», основанная бывшим комиком. На этом фоне критики правительства Германии должны понять: в Берлине всё не так плохо, считает автор статьи. 4 марта 2018 Focus Online

Focus: Россия вынуждает Совет Европы экономить на бумаге и уборке Россия не заплатила €33 млн за членство в Совете Европы из мести за то, что её лишили права голоса в ПАСЕ после «аннексии» Крыма, пишет немецкий журнал Focus Online. В результате международный институт вынужден экономить буквально на всём, от переводчиков до бумаги и чистки ковров, и некоторые парламентарии считают это шантажом со стороны Москвы. 2 марта 2018 Focus Online

Focus: немецкий хоккеист объяснил проигрыш «толчком в спину» Германия не смогла стать золотым призёром олимпийских соревнований по хоккею в Пхёнчхане из-за толчка в спину, сообщает Focus. Об этом заявил один из игроков немецкой сборной, посетовавший на то хладнокровие, с которым россияне воспользовались внештатной ситуацией на льду. 25 февраля 2018 Focus Online

Focus: пока Германия медлит, США и Россия работают над созданием роботов-убийц У идеи создания полностью автономных систем летального оружия немало противников, но это не мешает крупным державам заниматься разработкой роботов-убийц. Бундесвер пока исключает возможность разработки или приобретения подобных оружейных систем, однако США, Россия и Китай активно развивают свою военную робототехнику — вероятно, из опасения отстать в гонке вооружений будущего, пишет немецкий журнал Focus Online. 24 февраля 2018 Focus Online

Focus: только Россия способна предотвратить взрыв пороховой бочки на Ближнем Востоке Напряжённость на Ближнем Востоке растёт с каждым днём, превращая регион в пороховую бочку, пишет немецкий журнал Focus Online. Если Асад поддержит курдов в борьбе с турецкими войсками, это может вызвать опасную цепную реакцию: Россия выступит на стороне Сирии, НАТО вступится за Анкару, и неизвестно, как далеко всё зайдёт. Надеяться в этой ситуации остаётся лишь на Россию, которая всеми силами препятствует развитию конфликта. 23 февраля 2018 Focus Online

Focus: бундесвер пошлёт Путину сигнал устрашения тройной силы В 2018 году Германия утроит свой контингент на учениях НАТО на восточном фланге альянса, сообщает Focus в видео на своём сайте. Это послужит чётким сигналом устрашения для главы Кремля Владимира Путина, поясняет немецкое издание. 21 февраля 2018 Focus Online