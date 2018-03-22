Focus Online
Focus: британцы послали России сигнал устрашения из-подо льдов Арктики
Впервые более чем за десять лет атомная подлодка ВМС Великобритании всплыла во льдах Арктики, сообщает Focus. По мнению наблюдателей, британцы, принимая участие в американских учениях ICEX, тем самым элементарно посылают сигнал устрашения России и недавно переизбранному президенту Владимиру Путину, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.
Focus: самое интересное ждёт Россию после выборов
Сами по себе выборы президента России в 2018 году лишены интриги, пишет Focus. Но есть основания полагать, что самое интересное начнётся после них, считает автор статьи Клаудиа Кроуфорд. В авторе теплится надежда, что последний срок главы Кремля Владимира Путина будет иным.
Focus Online: российская «Армата» — это вам не бумажный тигр
Российский танк Т-14 «Армата» нельзя назвать революционным, ведь применяющиеся для его создания технологии на самом деле не новы, полагает швейцарский эксперт Штефан Бюлер. Однако он признаёт, что этот танк опережает западные аналоги на три — пять лет и российские военные продемонстрировали прагматизм, представив пусть не идеальный, но вполне боеспособный образец.
Focus: Германия не уступает Трампу в протекционизме
Германия не раз критиковала протекционизм американского президента Дональда Трампа в сфере экономики, сообщает Focus. Но в действительности ФРГ сама входит в пятёрку стран с наибольшим количеством мер по защите внутреннего рынка, рассказывает немецкое издание в видео на своём сайте.
Focus: с итальянским правительством всё ещё хуже, чем с немецким
В это воскресенье в Италии состоятся парламентские выборы, но итальянцам придётся выбирать лучших из худших, сообщает немецкий журнал Focus Online. Больше всего шансов у Сильвио Берлускони, несмотря на судимости и многочисленные скандалы, а его главные конкуренты – партия «клоунов», основанная бывшим комиком. На этом фоне критики правительства Германии должны понять: в Берлине всё не так плохо, считает автор статьи.
Focus: Россия вынуждает Совет Европы экономить на бумаге и уборке
Россия не заплатила €33 млн за членство в Совете Европы из мести за то, что её лишили права голоса в ПАСЕ после «аннексии» Крыма, пишет немецкий журнал Focus Online. В результате международный институт вынужден экономить буквально на всём, от переводчиков до бумаги и чистки ковров, и некоторые парламентарии считают это шантажом со стороны Москвы.
Focus: немецкий хоккеист объяснил проигрыш «толчком в спину»
Германия не смогла стать золотым призёром олимпийских соревнований по хоккею в Пхёнчхане из-за толчка в спину, сообщает Focus. Об этом заявил один из игроков немецкой сборной, посетовавший на то хладнокровие, с которым россияне воспользовались внештатной ситуацией на льду.
Focus: пока Германия медлит, США и Россия работают над созданием роботов-убийц
У идеи создания полностью автономных систем летального оружия немало противников, но это не мешает крупным державам заниматься разработкой роботов-убийц. Бундесвер пока исключает возможность разработки или приобретения подобных оружейных систем, однако США, Россия и Китай активно развивают свою военную робототехнику — вероятно, из опасения отстать в гонке вооружений будущего, пишет немецкий журнал Focus Online.
Focus: только Россия способна предотвратить взрыв пороховой бочки на Ближнем Востоке
Напряжённость на Ближнем Востоке растёт с каждым днём, превращая регион в пороховую бочку, пишет немецкий журнал Focus Online. Если Асад поддержит курдов в борьбе с турецкими войсками, это может вызвать опасную цепную реакцию: Россия выступит на стороне Сирии, НАТО вступится за Анкару, и неизвестно, как далеко всё зайдёт. Надеяться в этой ситуации остаётся лишь на Россию, которая всеми силами препятствует развитию конфликта.
Focus: бундесвер пошлёт Путину сигнал устрашения тройной силы
В 2018 году Германия утроит свой контингент на учениях НАТО на восточном фланге альянса, сообщает Focus в видео на своём сайте. Это послужит чётким сигналом устрашения для главы Кремля Владимира Путина, поясняет немецкое издание.
Focus: сделка Турции с Россией испытывает нервы НАТО на прочность
Оборонная сделка между Анкарой и Москвой по закупке систем ПВО С-400 «Триумф» продолжает испытывать нервы НАТО, сообщает Focus. Глава Кремля Владимир Путин использует этот прецедент для подрыва альянса, убеждён бывший посол ЕС в Турции Марк Пьерини.