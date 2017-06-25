Fiscal Times: нетерпеливый Пентагон тратит миллиарды на оружие с дефектами Пентагон вводит вооружение в эксплуатацию с многолетним опозданием и перерасходом средств налогоплательщиков на миллиарды долларов, при этом техника порой оказывается небоеспособна, сообщает The Fiscal Times. В качестве примеров издание приводит авианосец Gerald R. Ford и истребитель F-35, называя последний «ошибкой за триллион долларов». 25 июня 2017 Fiscal Times

Fiscal Times: Новый главком НАТО не даст Путину бряцать оружием в Европе Назначение Кертиса Скапаротти новым главнокомандующим силами НАТО в Европе произошло на фоне попыток США усилить поддержку союзников Америки в Восточной Европе «перед лицом российской агрессии», пишет Fiscal Times. Американский генерал, отмечает издание, зарекомендовал себя как «солдат и политик». 14 марта 2016 Fiscal Times

Fiscal Times: Европе все труднее настаивать на антироссийских санкциях Трения по поводу санкций против России, введенных по инициативе США, начались уже тогда, когда они впервые накладывались. В свете терактов в Париже Франция и остальная Европа, которые намного теснее связаны с Россией экономически, всерьез задумываются над их целесообразностью, пишет Fiscal Times. Во французских политических кругах уже призывают смягчить политику в отношении Москвы. 21 ноября 2015 Fiscal Times

FT: Защищать Европу от России отправят самолеты пенсионного возраста США объявили об очередном военном подкреплении для Восточной Европы. На этот раз туда отправятся 12 самолетов A-10 в рамках сдерживания «потенциальных агрессивных выпадов» России. Командование воздушного флота уже который год пытается избавится от этих самолетов, однако Конгресс не видит им замены и не позволяет «отправить их на пенсию», пишет Fiscal Times. 16 августа 2015 Fiscal Times

Fiscal Times: После Крыма Путин «аннексирует» поп-музыку «Госконцерт» намерен выкупить долю в «Русской медиагруппе», чтобы создать на ее основе «инкубатор» для патриотических музыкантов. Как отмечает Fiscal Times, в последний год Путин много усилий вкладывает в то, чтобы усилить накал патриотических чувств у россиян, и это может быть очередным шагом в этом направлении. 29 июля 2015 Fiscal Times

Fiscal Times: Путин не смог вбить клин между Грецией и ЕС – не хватило денег Греческий кризис представляет «огромную упущенную возможность» для России, пишет Fiscal Times. Москва могла бы заручиться поддержкой Греции, оказав стране финансовую помощь, и внести разлад в ряды Евросоюза. Но в настоящий момент у российских властей нет необходимых средств на подобный шаг, считает американское издание. 10 июля 2015 Fiscal Times

Fiscal Times разглядела в России признаки фашистского государства Национализм, заявления об упадке страны и обещание восстановить ее былое величие, склонность винить в своих бедах внешние силы – все это признаки фашистского государства, и, как заявляет автор Fiscal Times, Россия им идеально соответствует. Он подчеркивает, что в прошлом подобные государства приносили неизмеримые беды человечеству. 26 мая 2015 Fiscal Times

Fiscal Times: «Директриса» Меркель помирит «школьников» Обаму и Путина С начала украинского кризиса немецкий канцлер Ангела Меркель выступала в качестве «строгого школьного директора» в споре между США и Россией, пишет The Fiscal Times. По мнению издания, сдержанность немецкого лидера и ее умение находить компромиссные решения помогут ей сыграть основную роль в урегулировании напряженной обстановки на Украине. 24 августа 2014 Fiscal Times

Fiscal Times: У России свой интерес в борьбе с терроризмом в Ираке Многие решили, что Россия поставила в Ирак истребители исключительно для того, чтобы утереть нос США. На самом деле Москва уже давно обеспокоена угрозой исламистского терроризма, и предпринимает меры по борьбе с ним не только внутри страны, но и за ее пределами, пишет автор The Fiscal Times. 7 июля 2014 Fiscal Times