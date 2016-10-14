FP: Путин – больший защитник христианства, чем сам Папа Римский

В отличие от Запада, где терпимо относятся к разводам, абортам и гомосексуальности, российский лидер Владимир Путин держится традиционных христианских ценностей, заявляет автор канадской Financial Post. Христианством он руководствуется и во внешней политике: поддерживает Башара Асада потому, что тот защищает сирийских христиан, а также борется с мусульманским фундаментализмом, пишет обозреватель.