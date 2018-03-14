FSR: «русские боты» вступились за любимого злодея из «Звёздных войн»

В новом документальном фильме, повествующим о том, как создавались «Звёздные войны: Последние джедаи», режиссёр киноленты Райан Джонсон рассказал о том, как «российские боты» пытались вмешаться в творческий процесс коллектива, пишет Film School Rejects. По словам Джонсона, путём скоординированной кампании в соцсетях «русские» пытались предотвратить смерть их «любимого» персонажа — деспотичного генерала Хакса.