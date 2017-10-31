Express Tribune
Express Tribune: Россия построит подводный газопровод в Индию и Пакистан
Россия, которая располагает большими запасами природного газа на территории Ирана, намерена построить подводный трубопровод, чтобы поставлять энергоресурс Индии и Пакистану, сообщает Express Tribune. Как уточняется, согласно планам Москвы газопровод будет проходить через пакистанский порт Гвадар.
Express Tribune: Москву и Исламабад сблизит военная «Дружба»
Россия и Пакистан собираются провести первые в истории совместные военные учения «Дружба-2016», сообщает Express Tribune. Кроме того, Исламабад уже подписал с Москвой сделку на покупку боевых вертолетов и планирует приобретение новой военной техники. Все это говорит об укреплении сотрудничества между двумя странами, вызванном усложнившимися отношениями с США и Индией.
Express Tribune: Пока США отдаляются от Пакистана, русские с ним сближаются
В то время как Соединенные Штаты постепенно «абстрагируются» от Пакистана, Россия решила «осторожно» с ним сближаться, пишет Express Tribune. Однако, как отмечает издание, это вряд ли приведет к тесному союзу: реальные связи двух стран незначительны и Исламабад по-прежнему ориентируется на Вашингтон.
The Express Tribune: «Россия сейчас слабее, чем когда-либо»
Путин хотел, чтобы на Олимпиаде в Сочи мир увидел мощь его страны, однако в центре внимания оказались недостатки и слабости современной России, пишет Узайр Юнус на страницах The Express Tribune. По его словам, в стране правит бал коррупция и кумовство, и власть держится только за счет высоких цен на нефть и газ.