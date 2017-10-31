Express Tribune: Россия построит подводный газопровод в Индию и Пакистан Россия, которая располагает большими запасами природного газа на территории Ирана, намерена построить подводный трубопровод, чтобы поставлять энергоресурс Индии и Пакистану, сообщает Express Tribune. Как уточняется, согласно планам Москвы газопровод будет проходить через пакистанский порт Гвадар. 31 октября 2017 Express Tribune

Express Tribune: Москву и Исламабад сблизит военная «Дружба» Россия и Пакистан собираются провести первые в истории совместные военные учения «Дружба-2016», сообщает Express Tribune. Кроме того, Исламабад уже подписал с Москвой сделку на покупку боевых вертолетов и планирует приобретение новой военной техники. Все это говорит об укреплении сотрудничества между двумя странами, вызванном усложнившимися отношениями с США и Индией. 14 сентября 2016 Express Tribune

Express Tribune: Пока США отдаляются от Пакистана, русские с ним сближаются В то время как Соединенные Штаты постепенно «абстрагируются» от Пакистана, Россия решила «осторожно» с ним сближаться, пишет Express Tribune. Однако, как отмечает издание, это вряд ли приведет к тесному союзу: реальные связи двух стран незначительны и Исламабад по-прежнему ориентируется на Вашингтон. 26 января 2016 Express Tribune