Everything PR: Россия вправе по-своему освещать ядерную сделку с Ираном Российское правительство имеет полное право применять современные методы и приемы в СМИ, чтобы знакомить мир со своим взглядом на происходящие события, пишет Everything PR. Если в США и других странах Запада давно существуют организации, официально призванные «оказывать влияние на общественность с целью создания позитивного имиджа», то почему Россия не может рассказывать миру о своей позиции, задается вопросом автор. 16 мая 2016 Everything PR

Everything PR: Власти США должны перестать критиковать эффективную пиар-машину России Вашингтон чрезвычайно обеспокоен тем, что в пиар-битве Америка проигрывает России, пишет Everything PR. В частности, это касается роста популярности вещания телеканала RT. Портал отмечает, что Америка выделяет на иновещание почти в четыре раза больше, чем Россия, и все равно у Кремля лучше получается влиять на общественное мнение в мире. 1 февраля 2016 Everything PR

Украина отменяет свободу печати для американцев? Вчера американскую журналистку, работающую на российское телевидение (RT), депортировали из Западной Украины, где она освещала новые протесты против мобилизации, объявленной Петром Порошенко. Артобстрел мирного населения снарядами из США – ничто в сравнении с посягательством на сами основы идеалов Америки – свободу слова. 3 августа 2014 Everything PR

Everything PR: Запад боится Путина, поэтому и демонизирует его Практически весь информационный поток в США контролирует «картель» медийных магнатов, и эти СМИ последовательно очерняют Россию и ее президента, пишет Фил Батлер на страницах Everything PR. По его мнению, причина демонизации Путина - в том, что кто-то на Западе его очень боится. 29 июля 2014 Everything PR

Кто побеждает в твиттер-битвах за Украину? Несмотря на все усилия западных СМИ, в интернет-сообществе гораздо охотнее читают пророссийские источники, делает вывод шеф-редактор портала Everything PR Фил Батлер. Причем, по его данным, больше всего читателей собирают страницы корреспондентов RT, тогда как сообщениям украинских журналистов пользователи верят все меньше. 21 мая 2014 Everything PR