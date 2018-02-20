EurasiaNet: Назарбаев снова изменил казахский алфавит Президент Казахстана подписал указ о переходе на новый алфавит на основе латинской графики, сообщает EurasiaNet.org. Как отмечается в статье, первая попытка перейти с кириллицы на латиницу вызвала многочисленные насмешки, зато новую версию казахи, вероятно, воспримут с облегчением. 20 февраля 2018 EurasiaNet.org

EurasiaNet: Литва планирует называть Грузию Сакартвело в рамках десоветизации Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис призвал переименовать со следующего года Грузию в «Сакартвело», чтобы от «советского» устоявшегося термина перейти к самоназванию этой страны. По его мнению, это станет «большим подарком» от Вильнюса для грузинского народа. Тбилиси настойчиво рекомендует «новое» название и другим странам, но на это согласилась пока лишь Южная Корея, отмечает EurasiaNet. 26 сентября 2017 EurasiaNet.org

EurasiaNet: в российском развороте в Азию деклараций больше, чем результатов Многие российские СМИ и чиновники объявили о развороте России на Восток и значительном росте торгового оборота с азиатскими государствами, однако эти данные оказались фикцией, утверждает EurasiaNet. Объёмы внешней торговли России со странами Азии действительно выросли, но лишь по сравнению с показателями последних кризисных лет и на фоне спада в товарообороте с Западом. 20 июня 2017 EurasiaNet.org

EurasiaNet: Грузия опасается реакции Кремля на путч в Турции По следам неудавшегося государственного переворота в Турции российские власти пообещали предпринять все усилия для защиты интересов граждан РФ, находящихся на территории страны. По мнению журналиста EurasiaNet Гиорги Ломсадзе, Тбилиси следовало бы обеспокоиться, ведь подобная риторика уже звучала в 2008 году в ходе конфликта между Грузией и Россией. 16 июля 2016 EurasiaNet.org

EurasiaNet.org: Белоруссия не горит желанием размещать у себя «Искандеры» Москва заявила о желании разместить в Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М» в ответ на развертывание американских систем ПРО в Румынии и Польше, пишет eurasianet.org. Однако Минск не хочет пускать российские ракеты на свою территорию, и эксперты объясняют сложившуюся ситуацию рядом причин, в том числе нежеланием белорусских властей терять те дипломатические уступки, которых они недавно добились от Запада. 30 мая 2016 EurasiaNet.org

EurasiaNet: Анкара ищет российский след в уничтожении турецкого вертолета Анкара встревожена: бойцы Рабочей партии Курдистана сбили турецкий вертолет с помощью ПЗРК «Игла». Наличие у повстанцев такого оружия и умение с ним обращаться удивило аналитиков, сообщает EurasiaNet. И хотя причастность России к инциденту не доказана, он может привести к новому витку напряженности в российско-турецких отношениях. 20 мая 2016 EurasiaNet.org

EurasiaNet: Россияне скоро устанут платить за эксперименты Кремля Социологические опросы показывают, что те сбережения, которые россиянам удалось накопить за десятилетие относительного благополучия, в последние годы тают на глазах, сообщает EurasiaNet. И хотя в России пока не наблюдалось массовых протестов среди населения, но довольно скоро число недовольных политикой Кремля может достичь «критической массы», предупреждают авторы. 4 апреля 2016 EurasiaNet.org

EurasiaNet: Патрули ФМС открыли в Москве сезон охоты на незаконных мигрантов Федеральная миграционная служба России начнет патрулировать станции московского метро для поимки незаконных мигрантов, сообщает eurasianet.org. Законность нахождения гастарбайтеров на территории страны патрульные будут проверять с помощью всеобъемлющей базы данных ФСБ и специального оборудования, позволяющего снимать отпечатки пальцев. 31 марта 2016 EurasiaNet.org

EurasiaNet: Грузины считают «слабоумием» тягу властей к «Газпрому» Намерение властей Грузии закупать больше газа у «Газпрома» встревожило многих. Грузинская оппозиция считает, что рост сотрудничества с Россией – это отход от тенденции «развитых стран» и признак «слабоумия». Азербайджан опасается, что его значение для Грузии как поставщика снизится. В Тбилиси же заявляют, что хотят сделать страну энергетическим хабом – не только для России и Азербайджана, но и для Ирана, сообщает Eurasianet.org. 20 октября 2015 EurasiaNet.org

EurasiaNet: Грузины вновь уверены, что Америка их защитит Официальные лица Грузии полны надежд на то, что армия США защитит их в случае начала военных действий. Однако формально Вашингтон никогда не подтверждал свою готовность бросить военных в бой ради Тбилиси. В прошлый раз такое «недопонимание» уже привело к разгрому грузинской армии, напоминает EurasiaNet. 9 сентября 2015 EurasiaNet.org