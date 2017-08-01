Премьер-министр Грузии: совместные учения с США приблизят Грузию к НАТО Американские танки и бронетранспортёры направились в Тбилиси в рамках крупнейших совместных учений Noble Partner, сообщает Eurasia Review. По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, учения «помогут Грузии стать ближе к стандартам НАТО и укрепить стабильность во всём регионе». 1 августа 2017 Eurasia Review

Eurasia Review: миролюбивая Индия преградит путь новым военным альянсам США Пока США рассматривают Китай как потенциального союзника в противостоянии с Россией и раздумывают над принятием Японии в клуб ядерных держав, Индия может сыграть особую роль, пишет Эрик Уолберг для Eurasia Review. По его мнению, традиционное миролюбие Индии может не позволить появиться на свет военному союзу Америки, Китая и Японии, который наверняка найдёт себе врага. 22 мая 2017 Eurasia Review

ER: Для Путина лучше «управляемый хаос» на Украине, чем Майдан в Москве Западные эксперты, которые пытаются проанализировать стратегию Москвы на Украине, не принимают во внимание связь между украинскими событиями и внутренней политикой России, пишет для Eurasia Report историк Крис Миллер. По мнению Миллера, главная цель, которую преследует Владимир Путин - не допустить повторения Майдана у себя в стране. 19 сентября 2014 Eurasia Review

Сочи выбрали мишенью в войне с Россией Уильям Данкерли в своей статье для Eurasia Review пишет о том, что атака на Россию в преддверии зимней Олимпиады усиливается. Помимо нагнетания истерии в репортажах американских СМИ в ход пошла «тяжелая артиллерия»: Госдеп США официально информировал американцев о террористической угрозе в Сочи. 14 января 2014 Eurasia Review

Eurasia Review: Сделка между Россией и Украиной плохо кончится для всех Предоставив Киеву финансовую помощь и скидку на газ, Россия сумела удержать его от «движения на Запад», пишет на страницах Eurasia Review профессор Женевского института международных отношений и развития Чарльз Виплош. Однако такая политика Москвы может привести к крайне негативным последствиям для экономики обеих стран, считает эксперт. 29 декабря 2013 Eurasia Review

Eurasia Review: Сербия намерена «погреться» у «Южного потока» «Южный поток» выгоден и России, и Сербии: Москва сможет укрепиться на Балканах и на европейском газовом рынке, а Белград станет намного более значимым политическим игроком. По мнению Eurasia Review, Сербии при этом нет необходимости вставать на чью-либо сторону в схватке сверхдержав – достаточно просто быть «близко к огню, чтобы согреться». 29 ноября 2013 Eurasia Review

Западные СМИ сделали из Ельцина героя, а из Путина – автократа Если бы Путин или Обама сегодня расстреляли парламент из танков, то мировое сообщество их бы без сомнения осудило. Но у первого президента России – образ героя и пламенного борца за демократию, поэтому расстрел парламента в 1993 году многие считают справедливым, заявляет медиа-эксперт Уильям Данкерли в статье для Eurasia Review. У Путина, наоборот, имидж подозрительного автократа, добавляет он. 3 октября 2013 Eurasia Review