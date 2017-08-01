Eurasia Review
Премьер-министр Грузии: совместные учения с США приблизят Грузию к НАТО
Американские танки и бронетранспортёры направились в Тбилиси в рамках крупнейших совместных учений Noble Partner, сообщает Eurasia Review. По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, учения «помогут Грузии стать ближе к стандартам НАТО и укрепить стабильность во всём регионе».
Eurasia Review: миролюбивая Индия преградит путь новым военным альянсам США
Пока США рассматривают Китай как потенциального союзника в противостоянии с Россией и раздумывают над принятием Японии в клуб ядерных держав, Индия может сыграть особую роль, пишет Эрик Уолберг для Eurasia Review. По его мнению, традиционное миролюбие Индии может не позволить появиться на свет военному союзу Америки, Китая и Японии, который наверняка найдёт себе врага.
ER: Для Путина лучше «управляемый хаос» на Украине, чем Майдан в Москве
Западные эксперты, которые пытаются проанализировать стратегию Москвы на Украине, не принимают во внимание связь между украинскими событиями и внутренней политикой России, пишет для Eurasia Report историк Крис Миллер. По мнению Миллера, главная цель, которую преследует Владимир Путин - не допустить повторения Майдана у себя в стране.
Сочи выбрали мишенью в войне с Россией
Уильям Данкерли в своей статье для Eurasia Review пишет о том, что атака на Россию в преддверии зимней Олимпиады усиливается. Помимо нагнетания истерии в репортажах американских СМИ в ход пошла «тяжелая артиллерия»: Госдеп США официально информировал американцев о террористической угрозе в Сочи.
Eurasia Review: Сделка между Россией и Украиной плохо кончится для всех
Предоставив Киеву финансовую помощь и скидку на газ, Россия сумела удержать его от «движения на Запад», пишет на страницах Eurasia Review профессор Женевского института международных отношений и развития Чарльз Виплош. Однако такая политика Москвы может привести к крайне негативным последствиям для экономики обеих стран, считает эксперт.
Eurasia Review: Сербия намерена «погреться» у «Южного потока»
«Южный поток» выгоден и России, и Сербии: Москва сможет укрепиться на Балканах и на европейском газовом рынке, а Белград станет намного более значимым политическим игроком. По мнению Eurasia Review, Сербии при этом нет необходимости вставать на чью-либо сторону в схватке сверхдержав – достаточно просто быть «близко к огню, чтобы согреться».
Западные СМИ сделали из Ельцина героя, а из Путина – автократа
Если бы Путин или Обама сегодня расстреляли парламент из танков, то мировое сообщество их бы без сомнения осудило. Но у первого президента России – образ героя и пламенного борца за демократию, поэтому расстрел парламента в 1993 году многие считают справедливым, заявляет медиа-эксперт Уильям Данкерли в статье для Eurasia Review. У Путина, наоборот, имидж подозрительного автократа, добавляет он.
Маккартни «закидал» Россию письмами в поддержку Pussy Riot
Звезда мирового рока Пол Маккартни направил российским властям несколько писем в поддержку участниц Pussy Riot, сообщает Eurasia Review. Музыкант призвал проявить снисхождение к Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной, которые находятся в тюрьме.