Epoch Times: состоятельные китайцы потянулись в Россию за жёнами За прошедшие 20 лет Китай превратился в страну с самым сильным гендерным дисбалансом в мире, причём в пользу мужчин, пишет Epoch Times. Поэтому в интернете пользуются популярностью услуги брачных агентств, организующих туры для состоятельных китайских холостяков, которые приезжают в Россию в поисках второй половинки. 26 января 2018 Epoch Times

Epoch Times: Совет Европы потребовал от России «вернуть долг с процентами» Москва должна прекратить бойкот заседаний Совета Европы, возобновить выплату взносов и расплатиться за прошлый год, призвал генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд. По словам чиновника, государство не может быть «наполовину членом и наполовину не-членом» этой организации. 23 января 2018 Epoch Times

Epoch Times: в Сибири нашли 900-летнюю мумию На севере Сибири была найдена хорошо сохранившаяся мумия, возраст которой составляет 900 лет, сообщает Epoch Times. По словам учёных, речь идёт об уникальном случае «естественной мумификации», которая стала возможна благодаря вечной мерзлоте, добавляет издание. 19 октября 2017 Epoch Times

Австрийский политик: нейтральная Вена может стать посредником между США и Россией Лидер Австрийской партии свободы Норберт Хофер предложил Вену в качестве нейтральной площадки для переговоров Вашингтона и Москвы. В интервью Epoch Times он подчеркнул, что мир возможен только с Россией, а не против неё, а также призвал отменить санкции. Такое решение подсказывает прагматизм, добавил политик. 18 сентября 2017 Epoch Times

Меркель: без России мир в Европе невозможен Несмотря на серьёзные конфликты, Западу необходимо налаживать диалог с Москвой, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По её словам, мирный порядок в Европе невозможен без России. Также Кремль играет важную роль в урегулировании северокорейского кризиса, добавила она. 2 сентября 2017 Epoch Times

Epoch Times: цензурой в интернете Украина уподобилась Северной Корее На Украине ввели масштабную цензуру в интернете, сообщает Epoch Times. По указу президента Порошенко заблокированы многие российские ресурсы: санкции направлены против популярных социальных сетей, поискового сайта и сервисов по предоставлению электронной почты. Возмущённые украинцы сравнивают новые ограничительные меры с политикой Северной Кореи. 17 мая 2017 Epoch Times

ET: членство Черногории в НАТО станет ещё одним «бременем в отношениях России и США» Глава Белого дома Дональд Трамп ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО, сообщает Epoch Times. Это решение «ляжет ещё одним бременем на отношения России и США», полагает издание, ведь российский президент Владимир Путин до сих пор рассматривает маленькую балканскую страну как сферу своего влияния. 12 апреля 2017 Epoch Times

Еpoch Times: Маккейн пригрозил Трампу продлить санкции против России через сенат Республиканский сенатор Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа не снимать санкции против России и отказаться от «безрассудного» пророссийского курса «ради национальной безопасности США», пишет Epoch Times. В противном случае он и его коллеги законодательно закрепят санкции, пригрозил политик. 28 января 2017 Epoch Times

Epoch Times: антироссийская «коллективная паранойя» напоминает начало Второй мировой Тот, кто понимает, какую роль Польша сыграла в событиях перед началом Второй мировой, лучше поймёт и происходящее сейчас, пишет Epoch Times. В 1939 году основная цель заключалась в том, чтобы немецкие и русские войска оказались прямо друг напротив друга и, в конце концов, устроили взаимную резню, поясняет автор статьи Хуберт фон Брун. Журналист проводит параллели с нынешним наращиванием сил НАТО в Восточной Европе. 15 января 2017 Epoch Times

Вице-канцлер Австрии: От санкций против России больше вреда, чем пользы В преддверии продления санкций против России в Германии и Австрии все громче призывают к изменению политического курса, пишет Epoch Times. По словам вице-канцлера и министра экономики Австрии Рейнхарда Миттерленера, санкции приносят ЕС «больше вреда, чем пользы». В свою очередь, глава Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс усомнился в политической действенности санкций, призвав перейти к «другим методам», добавляет издание. 12 декабря 2016 Epoch Times