Entertainment Weekly
EW: ведущим Fox не понравилась «непатриотичная» Чудо-женщина
Новый фильм «Чудо-женщина» получил нелестные отзывы на Fox News, сообщает Entertainment Weekly. Ведущие одной из программ телеканала раскритиковали адаптацию комикса за «отсутствие патриотизма», несмотря на то что её главная героиня — принцесса амазонок Диана, отмечает издание.
Entertainment Weekly: Сноуден – идеалист, но жить в России всю жизнь не намерен
Съемочная группа художественного фильма об Эдварде Сноудене несколько раз тайно встречалась с экс-агентом АНБ в Москве для создания более аутентичного образа героя, сообщает Entertainment Weekly. По словам исполнителя главной роли Джозефа Гордона-Левитта, Сноудена в первую очередь интересует не комфорт, а борьба за правду, однако беглый американец «не хочет жить в России всю оставшуюся жизнь».
Только ансамбль МВД может предотвратить холодную войну
Редакторы Entertainment Weekly пришли в восторг, увидев клип ансамбля МВД на хит «Get Lucky». Журналисты выяснили, что это репетиция к кремлевскому концерту 10 ноября. Entertainment просит россиян выложить финальную версию клипа на YouTube - «возможно, это единственный способ предотвратить Вторую холодную войну».
Русский актер сыграет главного дикаря в «Игре престолов»
В грядущем четвертом сезоне «Игры престолов» одного из самых воинственных персонажей сыграет актер-россиянин, сообщает Entertainment Weekly. Его имя – Юрий Колокольников. Хотя он и не очень известен в США, в России он довольно известен, поясняет издание.
Ди Каприо и Хэнкс сделают Горбачева киногероем
Звезды Голливуда Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс выступят в качестве продюсеров на съемках фильма «Горбачев», сообщает Entertainment Weekly. Картина расскажет о конце холодной войны и распаде СССР глазами советского лидера. Сам Михаил Горбачев поучаствует в проекте в качестве консультанта.