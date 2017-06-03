EW: ведущим Fox не понравилась «непатриотичная» Чудо-женщина Новый фильм «Чудо-женщина» получил нелестные отзывы на Fox News, сообщает Entertainment Weekly. Ведущие одной из программ телеканала раскритиковали адаптацию комикса за «отсутствие патриотизма», несмотря на то что её главная героиня — принцесса амазонок Диана, отмечает издание. 3 июня 2017 Entertainment Weekly

Entertainment Weekly: Сноуден – идеалист, но жить в России всю жизнь не намерен Съемочная группа художественного фильма об Эдварде Сноудене несколько раз тайно встречалась с экс-агентом АНБ в Москве для создания более аутентичного образа героя, сообщает Entertainment Weekly. По словам исполнителя главной роли Джозефа Гордона-Левитта, Сноудена в первую очередь интересует не комфорт, а борьба за правду, однако беглый американец «не хочет жить в России всю оставшуюся жизнь». 4 сентября 2016 Entertainment Weekly

Только ансамбль МВД может предотвратить холодную войну Редакторы Entertainment Weekly пришли в восторг, увидев клип ансамбля МВД на хит «Get Lucky». Журналисты выяснили, что это репетиция к кремлевскому концерту 10 ноября. Entertainment просит россиян выложить финальную версию клипа на YouTube - «возможно, это единственный способ предотвратить Вторую холодную войну». 9 ноября 2013 Entertainment Weekly

Русский актер сыграет главного дикаря в «Игре престолов» В грядущем четвертом сезоне «Игры престолов» одного из самых воинственных персонажей сыграет актер-россиянин, сообщает Entertainment Weekly. Его имя – Юрий Колокольников. Хотя он и не очень известен в США, в России он довольно известен, поясняет издание. 6 ноября 2013 Entertainment Weekly