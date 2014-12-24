El Nacional: Дружбой с Кубой США пытаются нейтрализовать влияние России Барак Обама выступил за нормализацию отношений с Кубой, но прежде всего такой шаг направлен против России, уверен журналист Виктор Суарез. Как он пишет на страницах издания El Nacional, Америка понимает, что Москва намерена восстановить влияние в латиноамериканском регионе, в котором США не имеют большой власти и влияния. 24 декабря 2014 El Nacional

Россия не желает быть цирковым медведем Запада После распада СССР Запад пытался навязать Москве роль послушного исполнителя. Этому способствовал «алкоголик» на посту президента, пишет боливийская газета El Nacional. Однако с приходом Путина все изменилось, и Россия возвращает себе вес на мировой арене. 4 июля 2013 El Nacional

Россия потребовала от Венесуэлы соблюдать обязательства по контрактам Россия обеспокоена тем, что Каракас не выполняет прописанные в соответствующих контрактах обязательства перед российскими компаниями. Эту проблему, а также ряд других вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, Игорь Сечин обсудил в ходе встречи с врио президента Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает El Nacional. 9 марта 2013 El Nacional

Лукашенко: Чавес спас Белоруссию от экономического кризиса Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия утратила в лице Уго Чавеса близкого, надежного друга. В связи с кончиной лидера Венесуэлы официальный Минск объявил в стране трехдневный траур, пишет издание El Nacional. 7 марта 2013 El Nacional