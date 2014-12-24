El Nacional
El Nacional: Дружбой с Кубой США пытаются нейтрализовать влияние России
Барак Обама выступил за нормализацию отношений с Кубой, но прежде всего такой шаг направлен против России, уверен журналист Виктор Суарез. Как он пишет на страницах издания El Nacional, Америка понимает, что Москва намерена восстановить влияние в латиноамериканском регионе, в котором США не имеют большой власти и влияния.
Россия не желает быть цирковым медведем Запада
После распада СССР Запад пытался навязать Москве роль послушного исполнителя. Этому способствовал «алкоголик» на посту президента, пишет боливийская газета El Nacional. Однако с приходом Путина все изменилось, и Россия возвращает себе вес на мировой арене.
Россия потребовала от Венесуэлы соблюдать обязательства по контрактам
Россия обеспокоена тем, что Каракас не выполняет прописанные в соответствующих контрактах обязательства перед российскими компаниями. Эту проблему, а также ряд других вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, Игорь Сечин обсудил в ходе встречи с врио президента Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает El Nacional.
Лукашенко: Чавес спас Белоруссию от экономического кризиса
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия утратила в лице Уго Чавеса близкого, надежного друга. В связи с кончиной лидера Венесуэлы официальный Минск объявил в стране трехдневный траур, пишет издание El Nacional.
Президент РФ: Бороться с коррупцией нужно, но не как в 1937 году
Борьба с коррупцией в России – последовательный целенаправленный курс, заявил Владимир Путин. По его словам, искоренять коррупцию нужно не только в высших эшелонах власти, и наказания при этом назначать справедливые, сообщает венесуэльская газета El Nacional.