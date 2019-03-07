El Economista: Болтон рассказал, как США не дадут Мадуро «красть богатства венесуэльского народа»

Соединённые Штаты пригрозили ввести санкции против международных финансовых организаций, сотрудничающих с правительством венесуэльского лидера Николаса Мадуро, пишет El Economista со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. «Мы не позволим, чтобы Мадуро крал богатства народа Венесуэлы», — подчеркнул американский политик. Между тем издание отмечает, что если Вашингтон решит претворить эту угрозу в жизнь, то это почувствуют на себе российские и китайские банки.