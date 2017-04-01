El Diario
El Diario: Великая русская революция в «твитах» Ленина, Сталина и пекаря из Петрограда
Несколько лет назад историки начали использовать для популяризации истории технологии, используемые в соцсетях: о событии рассказывается так, будто оно происходит в реальном времени. Яркий пример этого метода, пишет El Diario, — проект RT Russian Telegraph, посвящённый Великой русской революции, которая произошла ровно 100 лет назад. Масштаб и глубокая проработка темы позволяют пользователям Twitter погрузиться в хаос тех мартовских дней и узнать о том историческом событии всё в мельчайших подробностях.
Дом-перевертыш лишил посетителей точки опоры
В российской столице за рекордные сроки построили необычный дом-перевертыш, внутри которого все предметы расположены вверх ногами. Вся эта конструкция стоит под углом, поэтому внутри кажется, что пол (то есть потолок) уходит из-под ног, и посетитель испытывает очень необычные ощущения, сообщает El Diario.