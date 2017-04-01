El Diario: Великая русская революция в «твитах» Ленина, Сталина и пекаря из Петрограда

Несколько лет назад историки начали использовать для популяризации истории технологии, используемые в соцсетях: о событии рассказывается так, будто оно происходит в реальном времени. Яркий пример этого метода, пишет El Diario, — проект RT Russian Telegraph, посвящённый Великой русской революции, которая произошла ровно 100 лет назад. Масштаб и глубокая проработка темы позволяют пользователям Twitter погрузиться в хаос тех мартовских дней и узнать о том историческом событии всё в мельчайших подробностях.