El Confidencial: Италия перезапустит диалог с Москвой ради урегулирования конфликта на Украине Италия назвала урегулирование конфликта на Украине одной из приоритетных задач своего председательства в ОБСЕ, сообщает El Confidencial. При этом обязательным условием для реализации этого плана Рим считает перезапуск диалога с Москвой. 8 февраля 2018 El Confidencial

El Confidencial: RT на испанском — путинская фабрика новостей, где культивируют ненависть к Западу Вместо того чтобы писать хорошее о России, Russia Today занимается тем, что пытается подорвать демократию в западных странах и их учреждениях, настраивая население против правительств, считают журналисты испанской El Confidencial. 18 января 2017 El Confidencial

El Confidencial: Украина и Польша «обеляют свою историю», очерняя СССР Такие страны Восточной Европы, как Украина, Польша, Венгрия, пытаются создать «отбеленную версию» своего прошлого, пишет El Confidencial. В этих государствах создаются структуры, похожие на «Министерство правды» из романа Джорджа Оруэлла «1984», которые занимаются переписыванием истории. 16 июня 2016 El Confidencial

Княгиня Романова: Если нас призовет народ, мы не откажемся Наследственная монархия - единственная форма государственного правления, учрежденная Богом, заявила великая княгиня Мария Романова, глава Российского императорского дома. По ее мнению, эта система совместима с любой эпохой, пишет El Confidencial. 11 июня 2013 El Confidencial