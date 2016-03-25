Политика диктует СМИ, как отбирать и преподносить информацию, считает студент Международной школы Брюсселя Хуссейн Абу Эита. Несовпадением политических интересов и объясняются различия тем сюжетов и форма подачи информации. Поскольку СМИ освещают события с выгодной для них точки зрения, пишет автор на страницах Egyptian Streets, к их материалам следует относиться критически.

Египетский ведущий выдал компьютерную игру за российский авиаудар

Один из египетских телеведущих в своей программе решил продемонстрировать эффективность и точность российских ударов по позициям запрещенного в России «Исламского государства». Однако то, что он назвал «съемками со спутника», на самом деле оказалось кадрами из российской видеоигры Apache: Air Assault, сообщает Egyptian Streets.