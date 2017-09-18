Посол РФ в Египте отказался от прохождения досмотра в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха и отправился в Каир на автомобиле. Как сообщает Egypt Independent, российский консул в Египте считает, что МИД страны должен отреагировать на ситуацию.

Исламистский лидер: Россия и США договорились о разделе Египта

Лидер исламистов Хишам Ашри уверен, что Россия и США заключили тайное соглашение о разделе Египта. Он также полагает, что недавнее сближение Москвы и Каира - это ловушка, которая поможет российским и американским властям развязать в стране войну и реализовать свой хитроумный план.