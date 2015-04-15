Economie Matin
Economie Matin: Россия «забудет» о долгах тем, кто вводит санкции
Депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Тетёкин предложил закон, предоставляющий президенту России право отказываться от соглашений со странами, поддержавшими антироссийские санкции, сообщает Economie Matin. Если закон будет одобрен, опасается журналист издания, Владимир Путин сможет отказываться от уплаты долгов соответствующим государствам, не объявляя при этом дефолт.
Европа грозит «Газпрому» штрафом в 10 миллиардов евро
Еврокомиссия обвиняет российскую компанию в нарушении правил конкуренции и установлении завышенных цен. Европа начала расследование в отношении «Газпрома» еще в 2012, отмечает Economie Matin. И сейчас угрожает многомиллиардным штрафом.