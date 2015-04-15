Economie Matin: Россия «забудет» о долгах тем, кто вводит санкции

Депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Тетёкин предложил закон, предоставляющий президенту России право отказываться от соглашений со странами, поддержавшими антироссийские санкции, сообщает Economie Matin. Если закон будет одобрен, опасается журналист издания, Владимир Путин сможет отказываться от уплаты долгов соответствующим государствам, не объявляя при этом дефолт.