Dong-A Ilbo
От падения рубля корейцам тоже будет плохо
Валютный кризис в России может иметь непредсказуемые последствия – отток капиталов угрожает всем развивающимся рынкам, в том числе - Южной Корее, пишет корейская Dong-A Ilbo. При этом США явно не собираются прекращать давление на Россию, а значит, готовиться надо к худшему, уверено издание.
Dong-A Ilbo: Дружба с Россией спасет Северную Корею от Китая
Российский импорт в Северную Корею – особенно нефти – в прошлом году увеличился в полтора раза, отмечает южнокорейская газета The Dong-A Ilbo. Аналитики считают, что Пхеньян решил диверсифицировать своих поставщиков, а также прибегнуть к помощи Москвы, чтобы уйти от давления Пекина в области ядерного разоружения.