От падения рубля корейцам тоже будет плохо

Валютный кризис в России может иметь непредсказуемые последствия – отток капиталов угрожает всем развивающимся рынкам, в том числе - Южной Корее, пишет корейская Dong-A Ilbo. При этом США явно не собираются прекращать давление на Россию, а значит, готовиться надо к худшему, уверено издание.