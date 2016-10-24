Direct Matin
DM: Загадочные перебои GPS у Кремля печалят таксистов и ловцов покемонов
В течение последних месяцев москвичи стали часто жаловаться на перебои GPS-сигнала в районе Кремля, из-за которых не работают многие мобильные приложения, пишет Direct Matin. Больше всех остальных данная аномалия расстраивает службы такси и любителей популярной игры Pokémon Go. Однако причины сбоя остаются неизвестными, поскольку власти не подтвердили предположения о наличии системы блокировки GPS.
Direct Matin: Киберспорт получит в России официальный статус
Россия включила киберспорт в реестр официальных видов спорта, сообщает Direct Matin. Теперь у министерства спорта появится возможность проводить соревнования и присваивать звание «Мастер спорта» в этой дисциплине. Поклонники этого вида состязаний надеются увидеть киберспорт в олимпийской программе 2020 года.
Direct Matin: Пока Путин ведет себя как Наполеон, его будут держать в изоляции
По случаю 200-летней годовщины битвы при Ватерлоо обозреватель Direct Matin решил провести параллель между Россией тех времен и современной путинской Россией. Если после разгрома армии Наполеона Бонапарта Россия наравне со всеми европейскими государствами принимала участие в разделе на зоны влияния, то сегодня ее надо изолировать из-за ее наполеоновских амбиций, уверен французский журналист.
Direct Matin: «Хитрый» Путин зазвал Керри в Сочи не просто так
Встреча Владимира Путина с госсекретарем США Джоном Керри показала, что российский президент не наглухо закрыл дверь для переговоров, пишет газета Direct Matin. До сих пор Путин применял тактику «пожарного-пиромана», сам разжигал огонь на Украине и сам пытался его потушить. Сейчас же Путин не уверен, что ему удастся достигнуть всех своих целей, и поэтому он может пойти на сделку с США, которые должны будут уступить восток Украины в обмен на сотрудничество по Ирану и Сирии.
Direct Matin: Появление «Арматы» - первый шаг к созданию танка-робота
О характеристиках передового российского танка Т-14 «Армата» известно пока немногое, но уже сейчас эксперты сходятся во мнении, что это новое слово в мире бронетехники и один из мощнейших танков в мире, пишет газета Direct Matin. А используемые в конструкции инновационные технологии могут в дальнейшем привести к созданию бронемашины, которая обойдется вообще без экипажа.