Tagespost: мечта Рейгана навсегда помирить Запад и Россию так и не сбылась

30 лет назад президент США Рональд Рейган призвал главу СССР Михаила Горбачёва «снести берлинскую стену» и открыть «железный занавес» в надежде «навсегда завершить конфликт между Востоком и Западом», пишет Die Tagespost. Однако после короткого периода «сотрудничества», последовавшего после развала СССР, отношения между Москвой и Вашингтоном снова испорчены расширением НАТО и «оккупацией Крыма», и даже Дональд Трамп не в силах возобновить диалог с Кремлём, отмечает издание.