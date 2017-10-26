Diario de Noticias

Биограф Ленина: сегодня вождь революции был бы звездой Twitter

Если бы Ленин жил сегодня, то рассматривал бы текущий момент как «революционный» и наверняка добился бы успеха, публикуя свои краткие лозунги в Twitter, уверен автор его новой биографии Виктор Себастьен. По мнению историка, Ленин мог бы блестяще использовать соцсети, поскольку он был готов «бесстыдно лгать» публике ради победы — как делают многие нынешние политики, включая Трампа.