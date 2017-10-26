Diario de Noticias
Биограф Ленина: сегодня вождь революции был бы звездой Twitter
Если бы Ленин жил сегодня, то рассматривал бы текущий момент как «революционный» и наверняка добился бы успеха, публикуя свои краткие лозунги в Twitter, уверен автор его новой биографии Виктор Себастьен. По мнению историка, Ленин мог бы блестяще использовать соцсети, поскольку он был готов «бесстыдно лгать» публике ради победы — как делают многие нынешние политики, включая Трампа.
Diario de Noticias: Автономия Донбасса вредит Киеву и играет на руку Кремлю
Украинские националистические организации окончательно отвернутся от официальных властей после реализации закона об автономии Донбасса. Как пишет португальское издание Diario de Noticias, теперь у Киева будет не один, а два заклятых врага: собственные националисты и Владимир Путин.