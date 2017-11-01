Deutsch-Türkisches Journal
DTJ: предстоящий визит Путина в Иран уже посчитали поражением американской политики
Владимир Путин только в среду прибудет с визитом в Тегеран, а в Иране его приезд уже посчитали «поражением американской политики», пишет Deutsch-Türkisches Journal. По словам замглавы иранского МИД, встреча в столице Ирана свидетельствует о том, что для регионального сотрудничества «не требуется одобрения США». «Никто не обращает внимания на риторику американцев», — подчеркнул Ибрагим Рахимпур.
Нобелевский лауреат-турок: Да наставит Аллах безумного Путина на путь истинный
Лауреат Нобелевской премии по химии турецкого происхождения Азиз Санджар призвал Аллаха наставить Владимира Путина на путь истинный, пишет Deutsch-Türkisches Journal. Работающий в США и обладающий американским гражданством ученый также надеется, что население России опомнится и поставит крест на «безумных» действиях своего президента.
ЕС на Анкару в обиде за «Турецкий поток»
Проект трубопровода «Турецкий поток», который должен стать альтернативой отмененного «Газпромом» «Южного потока», вызывает все большее беспокойство в политическом руководстве ЕС, сообщает Deutsch-Türkisches Journal. По словам заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шевчовича, Москва и Анкара проявляют слишком много самостоятельности и пренебрегают консультациями с европейскими клиентами.