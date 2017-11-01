DTJ: предстоящий визит Путина в Иран уже посчитали поражением американской политики Владимир Путин только в среду прибудет с визитом в Тегеран, а в Иране его приезд уже посчитали «поражением американской политики», пишет Deutsch-Türkisches Journal. По словам замглавы иранского МИД, встреча в столице Ирана свидетельствует о том, что для регионального сотрудничества «не требуется одобрения США». «Никто не обращает внимания на риторику американцев», — подчеркнул Ибрагим Рахимпур. 1 ноября 2017 Deutsch-Türkisches Journal

Нобелевский лауреат-турок: Да наставит Аллах безумного Путина на путь истинный Лауреат Нобелевской премии по химии турецкого происхождения Азиз Санджар призвал Аллаха наставить Владимира Путина на путь истинный, пишет Deutsch-Türkisches Journal. Работающий в США и обладающий американским гражданством ученый также надеется, что население России опомнится и поставит крест на «безумных» действиях своего президента. 10 декабря 2015 Deutsch-Türkisches Journal