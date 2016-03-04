DTN: Немецкий канал приписал Асаду стремление сохранить власть Немецкий телеканал ARD показал большое интервью с Башаром Асадом по поводу ситуации в Сирии, однако журналист обесценил собственную работу, исказив слова сирийского президента, пишет Deutsch Türkische Nachrichten. Рассказывая на видео о впечатлениях от интервью, репортер подчеркнул, что для Асада важна сохранность его режима, хотя сам Асад обещал последовать воле народа и при необходимости без колебаний оставить свой пост. 4 марта 2016 Deutsch Türkische Nachrichten

Deutsch Türkische Nachrichten: Турция открыто угрожает России войной Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Россия ведет себя как «террористическая организация». Обвинив Москву в преступлениях против человечности, он пригрозил дать ей «чрезвычайно решительный ответ». Фактически Анкара открыто угрожает России войной, пишет Deutsch Türkische Nachrichten. 16 февраля 2016 Deutsch Türkische Nachrichten

DTN: Разоблачитель Эрдогана продолжает борьбу из турецкой тюрьмы Турецкие власти потеряли всякое уважение к свободе слова и подвергают неугодных им журналистов репрессиям, пишет Deutsch Türkische Nachrichten. Главного редактора газеты Cumhuriyet, который документировано доказал связи Анкары с исламистскими боевиками, посадили в тюрьму, однако знаменитый журналист продолжает вести свою колонку даже оттуда. Его коллеги тоже не дают себя запугать: они верят, что обязаны донести до людей правду. 31 декабря 2015 Deutsch Türkische Nachrichten

DTN: Турецкий националист обещает затаскать Путина по судам Махир Аккар, фигурант дела о подготовке националистического госпереворота в Турции, подал в суд на российского лидера за «оскорбления и клевету» в адрес президента Эрдогана, сообщает Deutsch Türkische Nachrichten. По словам Аккара, турецкий народ просто обязан сделать все возможное, чтобы Владимир Путин поплатился за свои крамольные слова. 15 декабря 2015 Deutsch Türkische Nachrichten

DTN: Турецкий врач пойдет под суд за сравнение Эрдогана с Голлумом В своем Twitter турецкий врач Билгин Чифчи сравнил президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с персонажем из «Властелина колец» Голлумом, сообщает Deutsch Türkische Nachrichten. Турецкие власти разглядели в этом «оскорбление» главы государства. Чифчи был уволен с работы и взят под стражу, а теперь суд решает его дальнейшую судьбу. 3 декабря 2015 Deutsch Türkische Nachrichten

СМИ объявили о европейском «триумфе» Эрдогана Турция получит от Брюсселя три миллиарда евро за то, что больше не будет перенаправлять сирийских беженцев в ЕС, сообщает Deutsch Türkische Nachrichten. Кроме того, Европа согласилась вновь поднять вопрос о турецком членстве в Евросоюзе, добавляет издание и называет это триумфом. 30 ноября 2015 Deutsch Türkische Nachrichten

DTN: На упреки Эрдогана Москва отвечает газовыми санкциями В ответ на резкую критику Эрдогана в адрес Москвы Россия решила не выполнять в полном объеме свои честолюбивые энергетические планы с Турцией, считает Deutsch Türkische Nachrichten. Турецкий президент, в свою очередь, заявил, что Российская Федерация многое потеряет, если поставит на карту дружбу с Турцией. 10 октября 2015 Deutsch Türkische Nachrichten

DTN: Евросоюз вбивает «крымский клин» между Россией и Турцией Евросоюз, активно осуждающий Россию за «противоправное» присоединение Крыма, непременно постарается представить местных татар угнетаемым меньшинством, чтобы вбить клин между Россией и Турцией, пишет Deutsch Türkische Nachrichten. По мнению издания, Москва и Анкара должны вместе противостоять возможным провокациям, чтобы обеспечить стабильность в Центрально-Азиатском регионе. 17 июля 2015 Deutsch Türkische Nachrichten

DTN: «Клан Байденов» положил глаз на сланцевый газ Украины Вице-президент США Джо Байден использует кризис на Украине в личных финансовых интересах, пишет издание Deutsch Türkische Nachrichten. Его сын Хантер Байден находится в совете директоров крупнейшей украинской нефтегазовой компании «Бурисма», которая позволит «клану Байденов» обогатиться за счет добычи сланцевого газа. 15 октября 2014 Deutsch Türkische Nachrichten

Эрдоган и Путин обменялись шутками про Евросоюз На встрече с премьер-министром Турции Владимир Путин пошутил, что в работе с ЕС Россия вполне может советоваться с Турцией, учитывая ее богатый опыт. Премьер Эрдоган, улыбнувшись, согласился - и намекнул, что Турцию больше интересует Шанхайская организация сотрудничества, чем Евросоюз, сообщает Deutsch Türkische Nachrichten. 23 ноября 2013 Deutsch Türkische Nachrichten