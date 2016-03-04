Deutsch Türkische Nachrichten
DTN: Немецкий канал приписал Асаду стремление сохранить власть
Немецкий телеканал ARD показал большое интервью с Башаром Асадом по поводу ситуации в Сирии, однако журналист обесценил собственную работу, исказив слова сирийского президента, пишет Deutsch Türkische Nachrichten. Рассказывая на видео о впечатлениях от интервью, репортер подчеркнул, что для Асада важна сохранность его режима, хотя сам Асад обещал последовать воле народа и при необходимости без колебаний оставить свой пост.
Deutsch Türkische Nachrichten: Турция открыто угрожает России войной
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Россия ведет себя как «террористическая организация». Обвинив Москву в преступлениях против человечности, он пригрозил дать ей «чрезвычайно решительный ответ». Фактически Анкара открыто угрожает России войной, пишет Deutsch Türkische Nachrichten.
DTN: Разоблачитель Эрдогана продолжает борьбу из турецкой тюрьмы
Турецкие власти потеряли всякое уважение к свободе слова и подвергают неугодных им журналистов репрессиям, пишет Deutsch Türkische Nachrichten. Главного редактора газеты Cumhuriyet, который документировано доказал связи Анкары с исламистскими боевиками, посадили в тюрьму, однако знаменитый журналист продолжает вести свою колонку даже оттуда. Его коллеги тоже не дают себя запугать: они верят, что обязаны донести до людей правду.
DTN: Турецкий националист обещает затаскать Путина по судам
Махир Аккар, фигурант дела о подготовке националистического госпереворота в Турции, подал в суд на российского лидера за «оскорбления и клевету» в адрес президента Эрдогана, сообщает Deutsch Türkische Nachrichten. По словам Аккара, турецкий народ просто обязан сделать все возможное, чтобы Владимир Путин поплатился за свои крамольные слова.
DTN: Турецкий врач пойдет под суд за сравнение Эрдогана с Голлумом
В своем Twitter турецкий врач Билгин Чифчи сравнил президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с персонажем из «Властелина колец» Голлумом, сообщает Deutsch Türkische Nachrichten. Турецкие власти разглядели в этом «оскорбление» главы государства. Чифчи был уволен с работы и взят под стражу, а теперь суд решает его дальнейшую судьбу.
СМИ объявили о европейском «триумфе» Эрдогана
Турция получит от Брюсселя три миллиарда евро за то, что больше не будет перенаправлять сирийских беженцев в ЕС, сообщает Deutsch Türkische Nachrichten. Кроме того, Европа согласилась вновь поднять вопрос о турецком членстве в Евросоюзе, добавляет издание и называет это триумфом.
DTN: На упреки Эрдогана Москва отвечает газовыми санкциями
В ответ на резкую критику Эрдогана в адрес Москвы Россия решила не выполнять в полном объеме свои честолюбивые энергетические планы с Турцией, считает Deutsch Türkische Nachrichten. Турецкий президент, в свою очередь, заявил, что Российская Федерация многое потеряет, если поставит на карту дружбу с Турцией.
DTN: Евросоюз вбивает «крымский клин» между Россией и Турцией
Евросоюз, активно осуждающий Россию за «противоправное» присоединение Крыма, непременно постарается представить местных татар угнетаемым меньшинством, чтобы вбить клин между Россией и Турцией, пишет Deutsch Türkische Nachrichten. По мнению издания, Москва и Анкара должны вместе противостоять возможным провокациям, чтобы обеспечить стабильность в Центрально-Азиатском регионе.
DTN: «Клан Байденов» положил глаз на сланцевый газ Украины
Вице-президент США Джо Байден использует кризис на Украине в личных финансовых интересах, пишет издание Deutsch Türkische Nachrichten. Его сын Хантер Байден находится в совете директоров крупнейшей украинской нефтегазовой компании «Бурисма», которая позволит «клану Байденов» обогатиться за счет добычи сланцевого газа.
Эрдоган и Путин обменялись шутками про Евросоюз
На встрече с премьер-министром Турции Владимир Путин пошутил, что в работе с ЕС Россия вполне может советоваться с Турцией, учитывая ее богатый опыт. Премьер Эрдоган, улыбнувшись, согласился - и намекнул, что Турцию больше интересует Шанхайская организация сотрудничества, чем Евросоюз, сообщает Deutsch Türkische Nachrichten.
Нидерланды не хотят платить за избиение российского дипломата
Избитый в Гааге российский дипломат Дмитрий Бородин не получит компенсаций. Нидерланды не видят оснований для возмещения ему морального и материального ущерба, пишет Deutsch Türkische Nachrichten со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Франса Тиммермана.