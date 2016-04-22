Detroit News: Ради Анкары Вашингтон забыл о геноциде армян

Уничтожение армянского населения в Османской империи историки в большинстве своем считают геноцидом, пишет Detroit News. Однако турецкие власти хотя и признают факты депортации и убийств, но отказываются называть это геноцидом. При этом власти США также избегают использования слова на букву «г», так как Турция является «жизненно важным» союзником Вашингтона, отмечается в статье.